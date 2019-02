Bear Grylls, multato per aver ucciso una rana

Bear Grylls dovrà pagare una multa di circa 5mila euro dopo aver ucciso una rana in Bulgaria.

L’esperto “survival” televisivo Bear Grylls dovrà pagare una multa di circa 5000 euro dopo aver ucciso e mangiato una rana per la sua serie Running Wild.

Grylls stava era con il ballerino americano Derek Hough vicino alle montagne di Rila in Bulgaria quando ha deciso di catturare una rana, sventrarla e cucinarla sopra ad un falò per poi mangiarla.

Il ministero dell’ambiente bulgaro ha rilasciato una dichiarazione durante questa settimana: “È evidente dal materiale del film che durante le riprese ci sono state violazioni delle norme e delle regole di condotta nelle aree protette“.

“[Questi includono] entrare e nuotare nel bacino d’acqua del lago Karakashevo, accendere un fuoco e catturare e uccidere un animale.”

La società di produzione della serie rischia una multa fino a 5.000 euro (4.350 sterline) mentre Grylls e Hough potrebbero ricevere multe tra i 250-2.500 euro.

Dei 172 tipi di vertebrati che vivono a Rila, 121 di loro sono registrati nella Lista rossa bulgara delle specie minacciate e 158 sono elencati nella Convenzione di Berna del Consiglio d’Europa.

Grylls è noto per la sua capacità di trovare cibo ovunque vada.

Interpellato dal Daily Telegraph per rivelare la cosa peggiore che abbia mai mangiato, Bear (vero nome Edward) ha risposto: “Probabilmente testicoli di capra crudi, non si sono sciolti esattamente in bocca e ho vomitato subito dopo“.

Grylls è stato criticato per aver ucciso inutilmente animali prima.

Il conduttore veterano Sir David Attenborough ha detto dello spettacolo di Grylls The Island: “Non abbiamo mai ucciso un animale. Bear Grylls dovrà rispondere per se stesso. Ma non ucciderei volentieri un animale solo per avere un colpo. “