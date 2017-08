Belen Rodriguez, atterraggio d’emergenza per una sigaretta ad alta quota

Se è vero che lei non è certo nuova agli eccessi ed ama mostrarli ai suoi milioni di fans attraverso i social, stavolta Belen Rodriguez l’ha combinata davvero grossa, e deve ringraziare la sua buona stella di non aver subito grosse conseguenze.

La notizia è stata lanciata dal Quotidiano della Calabria, ed è senza dubbio una di quelle notizie destinate a fare il giro del web e sollevare l’attenzione dei rotocalchi di gossip.

La showgirl, in viaggio su un aereo privato da Ibiza verso la Grecia insieme al suo compagno, il motociclista Andrea Iannone, si sarebbe accesa una sigaretta in volo facendo scattare l’allarme.

Quel che è certo è che il volo su cui era in volo l’argentina ha fatto scalo di emergenza in Calabria, a Lamezia Terme: secondo fonti interne all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, tutto sarebbe da imputare all’uso di una sigaretta, non si comprende bene se tradizionale, come sostengono dall’equipaggio, o elettronica come asserisce l’interessata, che ha fatto scattare l’allarme del velivolo.

Atterraggio, quindi, d’emergenza allo scalo lametino e per la coppia attesa di alcune ore per l’arrivo di un altro volo in quanto l’ufficiale – che avrebbe avuto un acceso diverbio con la modella argentina – si sarebbe rifiutato di proseguire il viaggio.

Alle domande degli inquirenti, la showgirl si è difesa affermando di aver, sì, fumato ma solo la sigaretta elettronica, aggiungendo di averlo reiterato il gesto in quanto in preda ad un attacco di nervosismo dovuto al fatto che, all’attivazione dei rilevatori di fumo, il comandante ha riferito che l’aereo, per le procedure previste dal protocollo, sarebbe stato “dirottato” nel primo scalo più vicino, senza però – è stata la versione di Belen – comunicarlo tempestivamente ai passeggeri.

Ovviamente, appena diffusa la notizia, i social network si sono scatenati con una pioggia di critiche rivolte alla showgirl per il suo comportamento proibito.

Foto@corriere