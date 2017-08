Cristina Parodi balla scatenata in disco con la sorella Benedetta

Serie e professionali sullo schermo televisivo, disinibite e scatenate nella vita privata dove, da brave sorelle, si godono le proprie famiglie ma anche la spensieratezza del loro profondo legame che le porta, alla loro età, ad “abbandonare” momentaneamente marito e figli per scatenarsi su una pista da ballo come due ragazzine quindicenni.

Cristina e Benedetta Parodi sono le sorelle più amate della Tv italiana ed, in barba a tutti i luoghi comuni, hanno un rapporto strettissimo, che le porta a condividere molto tempo, quando non sono impegnate con i rispettivi programmi.

Qualche giorno fa, ad esempio, Benedetta ha caricato sui social una foto in cui ha mostrato ai suoi fan di aver cucinato delle buonissime tagliatelle per sua sorella Cristina. L’ex conduttrice de La vita in diretta non si è però tirata indietro e non ha voluto lasciare tutti i meriti alla sorella: Cristina ha infatti scritto nei commenti che anche lei aveva contribuito al gustoso pranzo… prestando a Benedetta la sua padella.

Le due sorelle stanno trascorrendo le vacanze in Sardegna, e per il compleanno di Benedetta, la più piccola, si sono poi scatenate in discoteca fino alle prime luci dell’alba.

“Quando c’è da ballare non ci batte nessuno” commenta la Parodi senior, e a vederle è impossibile darle torto. Tra loro c’è una complicità fortissima: la loro performance è stata molto gradita dai loro follower raggiungendo quasi i 5000 like.

Le due continuano a rilassarsi in attesa di tornare in città e ritornare al timone di alcuni dei programmi più seguiti della televisione. Cristina sbarcherà al timone della nuova Domenica In di Rai 1, mentre Benedetta sarà ancora nella cucina di Real Time, visto che a breve partirà la quinta edizione di Bake Off Italia, ed esattamente il 1 settembre.