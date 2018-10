Diabete: ecco la dieta giusta con frutta e verdura

Quale tipo frutta e verdura bisogna consumare per evitare il diabete?

Ci sono molti modi con cui puoi provare a mantenere i livelli di zucchero nel sangue sotto controllo. La dieta costituisce un aspetto cruciale della gestione del diabete.

Il diabete mellito è una condizione in cui i livelli di zucchero nel sangue o di glicemia sono elevati per un periodo di tempo consistente. Ci sono molti diversi tipi di diabete come; Tipo1, Tipo 2, Gestazionale e Prediabete. La mancanza di consapevolezza e diagnosi errate spesso rende difficile per le persone gestire tale condizione. Se non controllato, il diabete può portare a obesità, complicanze renali e disturbi cardiaci.

Gli scienziati di tutto il mondo stanno lavorando su modi in cui possono invertire la condizione, ma nessuno studio sostanziale ha affermato che questo sia possibile attraverso i farmaci.

Ecco alcune cose da fare e da non fare nella tua dieta per tenerti alla larga dal diabete:

1. Evitare i carboidrati semplici e raffinati trovati in cibo spazzatura malsano e prodotti zuccherini, perché potrebbe causare un aumento dei livelli di zucchero nel sangue. I carboidrati semplici metabolizzano rapidamente ed elevano i livelli di zucchero nel sangue.

2. Rimani idratato. La disidratazione è un effetto collaterale comune del diabete. Se i nostri livelli di glucosio nel sangue sono alti, i nostri reni cercano di rimuovere un po ‘di glucosio in eccesso dal sangue sotto forma di urina. Mentre i reni filtrano il sangue in questo modo, il nostro corpo perde anche molta acqua, motivo per cui i diabetici dovrebbero bere molta acqua e bevande idratanti come l’acqua di cocco, l’acqua di fieno greco e l’acqua ajwain. Dovrebbero stare lontano anche dai succhi di frutta; poiché hanno una fibra minima, possono causare un picco di zucchero nel sangue.

3. Avere cibi ricchi di fibre. La fibra impiega più tempo a digerire e non causa l’innalzamento istantaneo dei livelli di zucchero.

4. Includere alimenti a basso indice glicemico. L’indice glicemico (GI) è una classificazione relativa dei carboidrati negli alimenti in base al modo in cui influiscono sui livelli di glucosio nel sangue. I carboidrati con IG basso – di solito 55 o meno – vengono digeriti e assorbiti più lentamente, causando quindi un lento aumento dei livelli di zucchero nel sangue. GI del cibo potrebbe anche variare a seconda di come si consuma il cibo o di come li si cucina.

5. Invece di avere tre pasti abbondanti, fai cinque piccoli pasti durante il giorno per mantenere i livelli di glucosio nel sangue stabili. Scegliete pasti sani, piccoli e frequenti per garantire i sintomi controllati del diabete.

6. Scegliere sempre cibi integrali come farina integrale, pasta integrale e pane e riso integrale.