Eccesso di farmaci, è emergenza: troppi possono uccidere

In Italia c’è un’emergenza per eccesso di farmaci: troppi possono anche uccidere.

Specialmente negli anziani, il problema esiste eccome. Soprattutto perché molti dei farmaci prescritti oltre una certa età, devono essere assunti vita natural durante.

Ma il problema non riguarda solo gli anziani; riguarda tutti quelli che tendono a imbottirsi di farmaci anche per curare malattie o patologie che, nell’arco di un giorno o poco più, tendono a passare da sole.

È una questione di cultura sanitaria e, in un certo senso, anche civica. Siamo stati abituati purtroppo per decenni a non pagare o a pagare pochissimo la stragrande maggioranza dei farmaci.

Dal canto loro, i medici li prescrivevano con grande facilità; e le case farmaceutiche ovviamente gongolavano per tutto ciò.

Risultato? Buchi, anzi, pozzi senza fine nei bilanci della sanità.

Sprechi, malizie e irresponsabilità hanno alla fine prodotto un sistema in cui il paziente è quasi diventato un dipendente dai farmaci. Pochi si sono ribellati a questo sistema perverso.

Ma torniamo agli anziani, la categoria più a rischio per l’eccesso e l’abuso di farmaci. La Società Italiana di Cardiologia Geriatrica ha affrontato il problema.

In base ai dati estrapolati, si è ricavato che un ricovero su dieci è provocato da eccesso di farmaci. Un over 65 su dieci viene ricoverato per gli effetti collaterali e le complicazioni cagionate da un utilizzo sbagliato di farmaci o trattamenti medici.

I dati riportano ancora che circa 150.000 anziani sono stati oggetto di prescrizioni di due sostanze identiche consigliate da due medici diversi.

Uno scarso coordinamento fra medici e una certa superficialità, per non parlare di peggio, sono alla base di questi ricoveri, che in taluni casi evidenziano situazioni davvero rischiose per i pazienti anziani stessi.

Alessandro Boccanelli, Presidente della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica, denuncia: “Siamo di fronte a un’emergenza molto seria. In Italia coloro che hanno oltre 65 anni sono oltre il 21% della popolazione totale, e sono destinati a superare il 33% entro 20 anni. La duplicazione terapeutica, con casi frequenti di assunzione di farmaci della stessa classe, nasce da problemi di comunicazione tra medico e paziente e tra più medici che seguono lo stesso paziente”.

“Il problema principale, per il paziente anziano, è la complessità, per cui, se manca una visione d’insieme, rischia di vedersi prescrivere da 5 specialisti cinque farmaci ciascuno, che spesso confliggono fra loro”.

Per far fronte a tutto ciò, il SICGE ha lanciato un nuovo numero verde dedicato agli over 65: 800894140, attivo dal primo di luglio. Un modo concreto per affrontare la problematica.