Elisa Isoardi è stata lasciata da Matteo Salvini per una giovane ragazza?

Come di consueto il gossip racconta ben poche verità, e per l’ennesima volta dimostra che fermarsi all’apparenza non è mai la scelta più saggia.

Nelle scorse ore ha fatto il giro del web ed è stata ripresa da tutti i maggiori rotocalchi la foto di Elisa Isoardi mentre bacia, ad Ibiza, un noto avvocato, un Matteo che non è il suo Salvini, l’uomo con cui da mesi si vociferava addirittura di convolare a nozze.

Subito la brava conduttrice è stata additata, accusata di aver tradito il suo uomo, rimasto in Italia a cercare di racimolare voti col suo partito.

E se il bacio, paparazzato da “Chi”, è innegabile, è tutto il resto che non quadra. Possibile che Elisa possa tradire il suo fidanzato alla luce del sole, sapendo che ad Ibiza ci sono più fotografi che turisti?

Gli ultimi retroscena raccontano una storia ben diversa ed arrivano da Vittorio Feltri e Alberto Dandolo, il primo direttore di Libero e il secondo firma di punta del settimanale Oggi, che raccontano come, in realtà, la copertina del settimanale Chi non si sarebbe rivelata una sorpresa per il leader della Lega Nord.

“Salvini? Ha lasciato la Isoardi un mese e mezzo fa – spiega Feltri durante un’intervista rilasciata nel programma radiofonico La Zanzara – Cosa vuoi che gliene freghi. L’ha lasciata e quindi se ne strafrega. Se uno è stupido, si infastidisce. L’ha lasciata un mese e mezzo fa, so che l’ha abbandonata. Allora è normale che lei si consoli con un altro. Perché l’ha abbandonata? Non lo so e non me ne frega niente. L’aveva lasciata un mese e mezzo fa, trovo normale che se ne sbatta i coglioni”.

La crisi della coppia avrebbe addirittura anche un nome e un cognome, Ahlam El Brinis, 22 anni, cittadina italiana nata a Padova. Pare che Salvini l’abbia incontrata durante una serata scatenata al Papete e pare che il muro religioso (lei è musulmana) sia presto caduto.

Se il direttore di Libero non conosce i motivi della rotture, molto più informato è il “solito” Dandolo.

“SGOOOP DEI MATTEI! – si legge sul suo profilo Instagram – Allora, da dove iniziamo? Io direi da sta foto. Io dovrei credere che Elisa Isoardi fidanzata con un leader politico di nome Salvini Matteo, si faccia “sorprendere” e immortalare in compagnia del “focoso” amante al gate dell’ aeroporto di Ibiza? Dove ci sono più paparazzi che bagagli? E dovrei anche credere al virile piglio di questo Matteo, l’ amante avvocato? Le foto non mentono se le si legge bene! Per intuire il grado di testosterone del signore in questione basta osservare come la gambina sinistra si adagia verso il suolo. Con quale leggiadria…e gentilezza…! #scoopsticazzi ps: tutta la verita’ a breve su #oggi”.

In pratica Dagospia insinua dalla sola postura della gamba dell’uomo la sua probabile omosessualità, e di conseguenza che tutto sarebbe uno scoop organizzato ad arte.

Intanto, dopo la bufera sul “tradimento”, Elisa Esoardi condivide il post di un amico in cui appare provata. E poi pubblica una frase sibillina: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo”. Ogni riferimento è puramente casuale.