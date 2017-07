By Angela Sorrentino

Francesco Totti, il suo futuro potrebbe essere in Rai o Sky

In queste ore Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati beccati a Sabaudia, mentre fanno la spesa in un piccolo supermercato del paese, dopo essere stati a Mykonos e Montecarlo, e proprio a Sabaudia, nella tranquillità della loro terra, probabilmente prenderanno le decisioni più importanti riguardo il loro futuro professionale.

Si, perché se Ilary è una conduttrice di successo, richiestissima e saldamente al timone di programmi come le Iene o il Grande Fratello Vip, il futuro del marito è molto più in certo.

Il pupone, dopo due decenni a capo della sua Roma, è stato “costretto” a dire addio alla sua maglia numero 10, e il futuro non è detto che sia solamente nel calcio.

Negli anni Totti ha già dimostrato molta ironia e una forte presenza scenica, e a quanto pare sarebbero molti, in televisione, a corteggiarlo, assieme alla sua consorte, per affidargli conduzioni, ed anche di un certo spessore.

Tanti sono stati i programmi in cui, durante il corso della carriera, ha preso parte. Da Tu Si Que Vales, dove è stato giudice popolare nella storica prima puntata, sostituito poi da Mara Venier, a C’è Posta per te, dove da anni sembra essere ospite fisso.

Nelle specifico Sky e Rai sono a al lavoro per la “seconda vita” dell’ex capitano giallorosso. La Rai, in particolare, avrebbe pronto per lui un progetto che vede al centro anche il Festival di Sanremo.

Secondo alcune voci arrivate da SanremoNews, la Rai potrebbe volerlo come conduttore di Sanremo 2018 vicino a Ilary Blasi, sua moglie e madre dei suoi bellissimi bimbi. Tra i progetti della Rai non c’è solo questo, ma di certo è il programma più importante in cui vorrebbe la sua presenza.

Per Ilari Blasi, tra l’altro, non sarebbe nemmeno la prima volta al Festival: nel 2006 fu la spalla di Giorgio Panariello.

Sky invece lo vorrebbe come testimonial dei Mondiali di Russia, che l’emittente di Murdoch ha in diretta esclusiva. Sky offrirebbe all’ex leggendario calciatore della Roma un contratto da un milione di euro, di gran lunga superiore rispetto a quello proposto dal club del presidente Pallotta, che gli garantirebbe un ruolo nello staff tecnico.

Per adesso, Totti vuole rilassarsi, si sta godendo le vacanze e presto volerà a Wimbledon, dove spera di assistere all’ennesimo trionfo dell’amico Federer: probabilmente a settembre svelerà la sua decisione.