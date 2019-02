Gemelli cinesi geneticamente modificati: super umani

I gemelli cinesi geneticamente “ingegnerizzati” possono avere poteri cerebrali da superumani.

Un gruppo di gemelli che sono stati geneticamente modificati per renderli immuni al virus dell’HIV, potrebbe aprire le porte anche una potenza superumana del cervello, secondo gli scienziati.

Lulu e Nana sono nate l’anno scorso in seguito a un progetto top secret che ha suscitato polemiche in tutto il mondo quando è stato rivelato.

I geni dei bambini sono stati modificati in un laboratorio in modo tale che entrambi i bambini siano resistenti alla contrazione dell’HIV, che è il virus che causa l’AIDS.

Ma ora sembra che l’esperimento, incredibilmente all’avanguardia, possa avere avuto un effetto collaterale non intenzionale: capacità di memoria e cognizione super potenziate.

Dr Jiankui è il ricercatore di biofisica che ha utilizzato la tecnica di modifica del gene CRISPR per rimuovere il gene CCR5 che consente l’HIV dal DNA dei gemelli.

La ricerca ha mostrato che la rimozione del gene CCR5 nei topi ha modificato le loro percezioni cerebrali rendendoli “intellettualmente” più avanzati.

Alcino J. Silva, un neurobiologo dell’UCLA, ha spiegato al MIT Technology Review: “La risposta è probabile sì, ha influito sul loro cervello”.

“L’interpretazione più semplice è che quelle mutazioni avranno probabilmente un impatto sulla funzione cognitiva nei gemelli“.

Tuttavia, gli esperti hanno sottolineato che ci vorranno anni prima che sia chiaro che i gemelli hanno potenziato le capacità cerebrali e fino a che punto.

Ma se lo fanno, si teme che i governi possano competere per creare superumani con livelli innaturali di potenziale cognitivo.

La dott.ssa Silva ha aggiunto: “Potrebbe essere concepibile che a un certo punto del futuro potremmo aumentare il QI medio della popolazione?”

“Non sarei uno scienziato se dicessi ‘no’. Il lavoro nei topi dimostra che la risposta potrebbe essere “sì“.

“Ma i topi non sono persone. Semplicemente non sappiamo quali saranno le conseguenze nella razza umana. Non siamo ancora pronti per questo. “