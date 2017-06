Giorgio Manetti, nella sua autobiografia ci sarà posto per Gemma Galgani

Nei mesi scorsi Gemma Galgani, storica corteggiatrice del trono over di Uomini e Donne, è stata spesso accusata di non essere alla ricerca del vero amore, ma di visibilità e notorietà, nonostante la non più verde età.

Eppure è indubbio che, in tutti gli anni della sua permanenza negli studi Mediaset, la dama ha provato ad allacciare diverse storie, anche se tutte finite male, almeno fino all’arrivo di Marco Firpo, l’uomo che attualmente è il suo fidanzato, come lei stessa ha annunciato sui social network.

Tra i suoi ex più noti spicca però il Gabbiano, Giorgio Manetti: i due sono stati assieme qualche mese, poi la dama ha messo fine alla sua storia quando si accorta di non essere amata come desiderava, con la passione che lei ci metteva, salvo poi provare a riconquistarlo per un periodo interminabile.

Giorgio non ha mai voluto riallacciare i rapporti, salvo però continuare a specularci. Una prova: Giorgio ha annunciato che pubblicherà presto un libro in cui racconta la sua vita.

“L’ho quasi finito ed è il racconto dei momenti salienti della mia vita. Ho deciso di scrivere perché sono un grande appassionato di letteratura e poi, dopo la mia esperienza a Uomini e Donne, ho il desiderio di farmi conoscere pienamente. Parlerò anche di Gemma Galgani”, ha annunciato.

Intervistato dal settimanale Di Più, è proprio il celebre gabbiano a svelare alcuni dei contenuti del suo libro: “C’è pure un capitolo dedicato alla mia avventura in Tv, in cui parlo di Gemma. Negli altri capitoli parlo anche della mia vita in America dove sono restato 25 anni”.

Giorgio non nega di aver provato per la Galgani un sentimento forte che, una volta fuori, sarebbe potuto diventare amore, ma che tutto è stato rovinato dalla sua scelta di chiudere la relazione quel famoso 4 settembre. Si dice comunque contento che Gemma abbia ritrovato l’amore con Marco, che trova essere un uomo garbato e a modo, e augura loro il meglio.

Il cavaliere ha invece raccontato al settimanale Mio di non avere nessuna intenzione di abbandonare Uomini e Donne neppure il prossimo anno e di avere ancora le speranze di trovare la donna giusta: “Più che una donna io sto cercando una compagna di vita, con la quale condividere sogni e desideri, voglia di crescere interiormente e iniziare un percorso di vita che può essere anche difficoltoso ma affrontato insieme, senza paura di quello che può accadere”.