La terra è piatta: i personaggi famosi che ci credono

False informazioni, teorie cospirative e quant’altro, online se ne leggono di cotte e di crude, ma i terrapiattisti sono sempre di più.

I terrapiattisti credono che la Terra sia un disco piatto circondato da un muro di ghiaccio. Tutti quegli eleganti modelli di una Terra rotonda che spiegano perfettamente stagioni, eclissi, albe e tramonti? Bugie e insabbiamenti.

Le immagini della Terra rotonda dallo spazio? Cospirazioni governative. Il fatto che tu possa vedere le navi scomparire prima sulla curva dell’orizzonte con i tuoi stessi occhi? I terrapiattisti sostengono di vedere qualcosa di diverso.

Dal 2017 i teorici della Terra piatta hanno fatto sempre più proseliti, le star dello sport e dello spettacolo si pongono delle domande, il famoso portale livescience.com ha voluto racchiudere alcune considerazioni davvero particolari.

La prima dichiarazione è del giocatore di basket Shaquille O’Neal che è stato pubblicamente deriso online quando ha annunciato sul suo podcast a marzo: “La Terra è piatta per me“.

Poi il celebre giocatore ha proseguito: “Non vado su e giù a 360 gradi, e tutte quelle teorie sulla gravità. Hai guardato fuori da Atlanta ultimamente e hai visto tutti questi edifici? Vuoi dirmi che la Cina è sotto di noi? è sotto di noi? Non lo è. Il mondo è piatto.”

Pochi giorni dopo, però, Shaq ha annunciato che stava solo scherzando con tutti: “Sto scherzando, idioti“.

Nonostante questo nei forum dei terrapiattisti sono in molti a credere che la star del basket sia stata costretta a ritrattare la sua affermazione.

Il rapper BoB, noto anche come Bobby Ray Simmons Jr., è famoso per aver partecipato ad una lotta su Twitter con il fisico Neil deGrasse Tyson sul fatto che la Terra sia rotonda.

BoB ha voluto alzare il tiro con un tentativo di riscattare la sua affermazione con il lancio di un proprio razzo per trasportare una telecamera nello spazio e cercare la curvatura della Terra.

Un altro giocatore della NBA Kyrie Irving dei Celtics ha avuto una relazione complessa con la Terra piatta nel 2017. A settembre, gli è stato chiesto da CBS Boston cosa credeva veramente e ha detto che le sue dichiarazioni originali erano solo una “tattica esplorativa” e che le persone dovevano fare le proprie ricerche. In ottobre, ha di nuovo ribattuto la questione se la Terra sia rotonda, dicendo che non sapeva se le immagini della Terra dallo spazio fossero reali.

Le eclissi inoltre portano acqua al mulino dei terrapiattisti che hanno usato l’eclissi solare totale del 21 agosto come “prova” delle loro convinzioni. Secondo Forbes, sostenevano che il sentiero di eclissi da ovest a est era la prova di qualcosa di sospetto, perché il sole si sposta attraverso il cielo da est a ovest, giusto? (In realtà, la luna orbita attorno alla Terra da ovest a estquindi l’ombra della luna segue il percorso della luna).

Il problema con questo argomento è che il sole è una fonte di luce estremamente distante e diffusa, non una sorgente puntiforme vicina, quindi l’analogia della torcia non si adatta. Invece, la luna è come una piccola macchia sullo sfondo della luce massiccia del sole.

La Terra è piatta ma Marte è rotondo, chiede Musk?

Come fondatore di SpaceX, Elon Musk conosce bene le sfide del lancio di razzi nello spazio. Così, quando ha twittato a novembre, “Perché non esiste una società Flat Mars ?!” probabilmente non si aspettava una risposta vera.

Ha ottenuto però una risposta, direttamente dalla Flat Earth Society stessa (@FlatEarthOrg): “Ciao Elon, grazie per la domanda: a differenza della Terra, è stato osservato che Marte è rotondo. Speriamo che passi una buona giornata.”

Qualunque cosa abbia influenzato i giocatori della NBA pare colpisca anche il mondo del cricket. L’ex giocatore di cricket inglese Freddie Flintoff ha recentemente sollevato la questione della Terra piatta, in un’intervista alla BBC Radio si era chiesto perché l’acqua nell’oceano non oscilli se la Terra stesse sfrecciando nello spazio.

