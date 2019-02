Incredibile sondaggio: Gli uomini non cambiano le lenzuola

Per quanto tempo gli uomini aspettano di cambiare le loro lenzuola? Il risultato è a dir poco imbarazzante.

Un nuovo studio sulle abitudini di pulizia, in particolar modo della camera da letto dei single (e non) ha fornito alcuni risultati imbarazzanti per la categoria degli uomini.

Non c’è niente di meglio dopo una lunga giornata che buttarsi sul nostro morbido letto, riposare bene soprattutto in un letto pulito è davvero il massimo, ma non per tutti è così.

Si è scoperto infatti che alcune persone non puliscono i loro letti e non cambiano le lenzuola.

Uno studio piuttosto inquietante portato a termine da un’azienda di consulenza materassi e arredo, ha rilevato che c’è una grande differenza nel modo in cui uomini e donne cambiano le lenzuola del loro letto, soprattutto dopo aver avuto rapporti intimi.

Hanno scoperto che in media un uomo medio, single che magari “ospita” una donna nel suo letto, aspetterà almeno 11 giorni, rispetto ai quattro giorni per le donne.

Sorprendentemente, i ragazzi sono apparentemente meno desiderosi di cambiare le loro lenzuola dopo una notte d’amore, fino ad arrivare a 18 giorni.

In generale, i single hanno ammesso di aver cambiato le lenzuola solo ogni 45 giorni.

In totale, il 43 per cento degli uomini cambierà le loro lenzuola prima di una serata fuori, se c’è una possibilità di avere una donna a letto, rispetto al 33,4 per cento della donna.

L’azienda ha intervistato 1.000 persone sulle loro abitudini di pulizia del letto per lo studio.

Secondo le loro scoperte, la persona media cambia lenzuola e federe ogni 24 giorni, ma dichiara che la cosa non è “grave” fino a 35 giorni.

Questa cifra cambia molto quando si tratta di persone che hanno una relazione stabile.

Gli uomini e le donne che hanno un partner tendono a cambiare le loro lenzuola più spesso, mentre le coppie sposate vincono il titolo per le lenzuola cambiate più regolarmente.