Robert Wagner torna sulla morte di Natalie Wood

A 35 anni dalla misteriosa morte della bellissima attrice Natalie Wood, il suo ex marito e attore Robert Wagner ha voluto ripercorrere quel periodo.

Robert Wagner e Natalie Wood si sposarono nel 1957 e vissero un brevissimo periodo fino al 1962 anno in cui divorziarono per poi sposarsi successivamente nel 1972, purtroppo nel 1981 l’attrice morì in circostanze ancora oggi non chiare.

A bordo di uno yacht dove erano presenti sia il marito Robert Wagner che l’attore Christopher Walken, l’attrice morì annegata, sebbene il caso sia stato riaperto più volte, fino al 2013, le contusioni e i lividi ritrovati sul corpo dell’attrice non portarono a nessuna accusa e la morte, da allora, è sempre stata archiviata come “morte per circostanze indeterminate”.

Oggi Robert Wagner torna sull’argomento con un libro: “I Loved Her in the Movies: Memories of Hollywood’s Legendary Actresses”, nel quale descrive il suo dolore dopo la morte della moglie, confermando di aver vissuto un periodo di sconforto durante il quale ha ricevuto l’aiuto di tantissimi colleghi, come Cary Grant, Gene Kelly, David Niven.

Poi l’attore vuota il sacco sulle sue condizioni psicologiche dopo la morte di Natalie Wood e conferma che per far fronte alla perdita della moglie sarebbe ricorso all’aiuto di uno psichiatra, ma l’aiuto più grande è stato quello di Stefanie Powers quando si cominciò a girare la serie tv “Cuore e batticuore”, che in pratica gli diede la spinta per rimettersi a recitare.