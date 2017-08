Temptation Island, alcune coppie potrebbero presto scoppiare

Assolutamente a sorpresa, nell’ultima puntata di Temptation Island, Filippo Bisceglia ha mostrato tutte le coppie felicemente riunite dopo i 21 giorni trascorsi nel resort in Sardegna, dove hanno messo alla prova la stabilità della propria coppia.

Nonostante parole di fuoco e minacce di rotture irrimediabili, anche le coppie uscite separate, come quella formata da Francesca e Ruben, hanno ritrovato la propria affinità ritornando al proprio quotidiano, ostentando un amore che, soprattutto tra il parterre maschile, non sembrava poi così scontato.

Ma è veramente tutto oro quello che luccica?

Tra Ruben e Francesca è tornato di nuovo il sereno e i due hanno deciso di riprendere in mano le redini della loro storia d’amore, ma la scelta ha scatenato un bel po’ di polemiche sui social, dove i due sono stati anche pesantemente insultati dagli spettatori.

In particolare sono stati pesantissimi gli insulti nei confronti di Francesca, al punto che lo stesso Ruben è dovuto intervenire e ha preso le difese della sua fidanzata, chiedendo agli haters di smetterla altrimenti avrebbe agito in altro modo.

Ma la coppia Ruben-Francesca sta facendo parlare anche per la prima serata di coppia in discoteca che si terrà nei prossimi giorni: i due si sono dati subito al ‘business’, alimentando ancora di più i dubbi sul loro amore.

Anche Alessio Bruno e Valeria Bigella sono usciti insieme da Temptation Island ma la loro situazione si complica quando a parlare è la tentatrice che ha messo in difficoltà i due fidanzati, Carmen.

Carmen ha confessato di essere sempre stata convinta che Alessio e Valeria sarebbero usciti insieme dal programma: “Ho sempre pensato ce sarebbero tornati a casa insieme. Penso che abbiano diversi problemi da risolvere tra loro, ma penso non manchi assolutamente la voglia di farlo.”

La Rimauro ha però confessato anche di non aver mai sentito Valeria, ma Alessio sì. “Negli ultimi giorni trascorsi nel villaggio mi ha detto che si sarebbe fatto sentire per farmi sapere com’era andato il falò, e così ha fatto!”. Dunque, i due si sono sentiti solo per chiarire come stavano esattamente le cose, dopo aver trascorso 21 giorni insieme.

Ma non è finita qui: in questi giorni Alessio Bruno è stato beccato assieme ad altre due tentatrici senza la sua fidanzata Valeria.

Le due ragazze in questione sono Desirée Maldera e Antonella Fiordelisi: stando infatti alle notizie riportate sul web, Alessio ha partecipato ad una serata assieme appunto alle due tentatrici di Temptation.

Valeria approverà che Alessio ha partecipato a questa serata con le due tentatrici?