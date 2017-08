Drastica decisione di Albano: chiude i suoi profili social

L’ultimo anno non è stato certo facile per il cantante Al Bano Carrisi: se è vero che è riuscito a recuperare del tutto il rapporto con l’ex moglie Romina Power, tanto da ristabilire quel sodalizio artistico che ha fatto sognare, diversi decenni orsono, milioni di italiani, e vive felicemente a Cellino San Marco assieme alla sua compagna Loredana Lecciso e ai suoi figli, allo stesso tempo ha dovuto affrontare la delusione della prematura eliminazione all’ultimo Festival di Sanremo, e soprattutto importanti problemi di salute, che hanno messo a repentaglio la sua vita.

Al Bano ha lottato con le unghie e con i denti per riprendersi, ma di certo non ha tempo e forze per combattere anche guerre inutili, come quelle su internet ed in particolare sui social, dove lui e la sua famiglia vengono costantemente bersagliati dagli haters, per motivi spesso futili.

Il cantante quindi ha deciso di chiudere i suoi profili social, dopo gli attacchi e gli insulti ricevuti nei giorni scorsi: vittima di un odio e un livore di cui Facebook sembra ormai invaso, tra la frustrazione e la maleducazione.

Con un post sulla sua bacheca Facebook, il cantante comunica ai suoi fan le ragioni alla base della decisione. “Carissimi Amici e “Nemici Haters”, ho deciso di prendere una giusta pausa di riflessione chiudendo i miei profili facebook, instagram e twitter ! I motivi sono evidenziati dalle assurde ed inaccettabili reazioni quotidiane piene di odio, rozzezza e violenza nei miei confronti e dei miei cari”.

Nel post di addio ai social Al Bano spiega poi che “l’architetto Elena Spiga, persona a me cara da quasi 40 anni, ha seguito con amore, dignità e verità il mio profilo e in tutti questi anni tutto ciò che ha scritto è frutto della mia voglia di verità. Metterla in croce come hanno fatto i “nemici heaters” è una ingiustizia che sgomenta la mia mente e la mia esperienza di vita. La vostra è una “Democrazia” senza quelle basi di umanità e signorilità a cui attingere quotidianamente”.

Al Bano ha infine chiuso il post con toni tra il mistico e l’apocalittico, maiuscole e punti esclamativi compresi. «I migliori hanno perso la Fede, mentre i Peggiori ardono di passione rabbiosa!!! Dopo un infarto, una ischemia, un edema alle corde vocali già sconfitto ci mancava solo questa guerra inutile, disgustosa e vergognosa! Peccato ma da lassù il Buon Dio guarda e Provvede con i Suoi tempi!».