Temptation Island, la vera rivelazione continua ad essere Ruben

A sentire i commenti dei tantissimi che hanno passato la serata sul divano a guardare Temptation Island, anche la terza puntata è stata una piacevole sorpresa: migliaia di commenti live sui social per le coppie ancora in gara, tutti alle prese con problemi che sembrano di difficile soluzione, complice anche tentatrici che hanno sfoderato tutte le loro armi per ammaliare i fidanzati che sembra non aspettassero altre che liberarsi delle proprie compagne.

Il viaggio nei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, prosegue nel villaggio della Sardegna, dove le cinque coppie sono separate e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorrono il tempo in compagnia di tredici donne single e dall’altra le fidanzate affrontano il reality insieme a tredici tentatori.

Se per Francesco e Selvaggia sono continuate le liti che già erano iniziate nelle precedenti puntate per il fatto che Francesco pare mantenga economicamente Selvaggia, Nicola è rimasto sconvolto dal video nel quale la fidanzata Sara si diverte in compagnia dei single, primo fra tutti Andrea Melchiorre. Tali immagini hanno fatto ripetere a Nicola la frase (detta per ben tre volte) “non è la Sara che ho cresciuto io”, affermazione che ha suscitato un gran polverone nei social network.

La vera rivoluzione è però Ruben che ha deciso di dare una scossa alla relazione con Francesca: è lui l’eroe del resort, il beniamino del web.

«Ruben non parla. Non ha sogni nel cassetto. Non è laureato. Vuole una bambina. Lascia fare tutto a me», continua a lamentarsi la sua ragazza incurante dei sentimenti di Ruben che, a ogni falò, assiste impotente ai suoi sfoghi e ai suoi tentennamenti. «Io sto con lei perché la amo, non perché ho bisogno di una scusa per stare con lei», ribatte lui agli ennesimi filmati di Francesca.

E, con l’aiuto degli altri fidanzati, prova ad attuare un cambiamento radicale. Nuovo look con i capelli rasati, abbigliamento alla moda, atteggiamento “da duro”. Complice Bisciglia, arriva una nuova finta tentatrice esclusivamente per lui.

Lo scherzo fa centro: Francesca, per la prima volta, ha una reazione. È infastidita, non accetta le critiche sentite dalla finta tentatrice ma conferma anche che “forse io no amo Ruben per quello che è”. Francesca, inoltre, ribadisce di volere un uomo ambizioso al proprio fianco: “Sono stata infelice per due anni” aggiunge.

Nel frattempo, sui social è stato lanciato l’hashtag #iostoconruben, per sostenere il bergamasco e spronarlo a cercare vendetta. La tronista di “Uomini e Donne”, Clarissa Marchese con Federico Gregucci ha invece proposto di adottarlo. Sul web poi sono nati numerosi meme sulla situazione di Ruben Invernizzi.