Trattamento alla cheratina opinioni: pro e contro

Trattamento alla cheratina, serve e ci sono controindicazioni? Ecco pro e contro di questa cura.

Tutto sommato i capelli sono una componente importante del nostro corpo. Anche se vanno di moda le teste pelate, orribile vezzo che non si riesce a capire a cosa serva, i capelli belli sono sempre belli.

Ad libitum, ovviamente. Lunghi, corti, con taglio particolare, biondi, neri e rossi ma capelli, comunque tanti capelli da modellare, da lavorare, da trattare. L’assenza voluta di capelli non è una gran cosa: noi facciamo il tifo per le acconciature, per i tagli, per le novità, per la cura di questa peluria così sorprendentemente bella a vedersi e stimolante a curarsi.

Capelli ricci, sintomo di bellezza nell’antica Grecia; capelli lunghissimi, affascinanti nel loro fluire; capelli morbidi. Non a caso nella mitologia i capelli erano pure simbolo di forza: Sansone non poteva tagliarsi i capelli, pena la perdita della propria forza. Sansone, con i propri capelli abbondanti, doveva liberare Israele dai Filistei.

E che dire della moda degli uomini di portare i capelli lunghi nel 1968 e anni seguenti? Un modo di essere più androgini o semplicemente un segno di protesta, di differenziazione? O ancora pura e semplice trascuratezza? Eppure quante belle ragazze e quanti bei ragazzi sfoggiavano, per la disperazione di barbieri e parrucchieri, quelle chiome bellissime e lunghissime. A volte, bisogna dirlo, pure un po’ sporche, ma indubbiamente dotate di fascino.

Tutto questo per rammentare a noi stessi che i capelli bisogna mantenerli e curarli, nonché fare di tutto perché ci siano e stiano bene sulle nostre teste, maschili e femminili. Perciò, quando andiamo a vedere cosa possiamo fare per le nostre chiome, per renderle più resistenti e belle, non dimentichiamoci di approfondire argomenti importanti, come quelli legati all’uso della cheratina. La cheratina potrebbe essere una buona soluzione per diversi problemi.

Trattamento alla cheratina opinioni

Ma cos’è questa cheratina, e come funziona? Si tratta di una proteina naturale che si situa negli strati esterni dell’epidermide, nonché nei capelli, nelle unghie e nella pelle. Da giovanissimi le concentrazioni di questa sostanza risultano essere molto alte nel corpo; ma col passare del tempo queste divengono sempre più esigue, a causa dell’uso non sempre appropriato di sostanze chimiche contenute nello shampoo o in certe creme.

Al giorno d’oggi si conoscono fondamentalmente due trattamenti alla cheratina. Uno è il trattamento riparatore, altrimenti detto shock riparatore. Tramite questo trattamento si ottiene un colore più vivo, una maggiore lucentezza e una maggiore luminosità. Il secondo è invece il lisciato con cheratina chiamato pure raddrizzamento brasiliano: si tratta di lisciare i capelli evitando l’effetto crespo.

Al momento abbiamo due tipologie di cheratina per trattare le nostre chiome. C’è il trattamento alla cheratina con formaldeide, che è un po’ meno utilizzato, perché può avere controindicazioni non indifferenti in termini di irritazioni e addirittura ustioni sul cuoio capelluto. Si fa ancora uso di formalina, ma xsin percentuali molto ridotte, e comunque rigidamente previste per legge.

C’è poi il trattamento senza formaldeide, forse un po’ meno efficace in termini di risultati, ma senz’altro onorevole per i suoi effetti e senza dubbio più sicuro. E’ cheratina pura naturale e basta. I capelli vengono nutriti con questa sostanza pura, che comunque assicura morbidezza e brillantezza a un capello stanco e non brillante, se non addirittura crespo.

Ci sono svantaggi e controindicazioni a questi trattamenti? Sostanzialmente no, se non si usa la formaldeide. Un trattamento dura in media tre mesi, ma è abbastanza costoso (fra i 150 e i 200 euro). Il vantaggio è una corretta alimentazione del capello e, come detto, una maggiore morbidezza affiancata a una intatta consistenza e a un aumento della luminosità e della morbidezza. Per cui, senza esagerare, i trattamenti alla cheratina sono consigliati, specialmente quelli senza formaldeide.