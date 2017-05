Trono classico, dopo la scelta la delusione di Alex

By Redazione

Nei giorni scorsi è stata registrata la puntata del trono classico dedicata alla scelta di Rosa Perrotta l’ultima di questa edizione di uomini e donne.

Come ben sappiamo la scelta è trapelata subito e sappiamo che il prescelto è stato Pietro Tartaglione a discapito di Alex dato invece per favorito fino all’ultimo momento.

Per molti è stata una sorpresa la scelta di Pietro in quanto già dall’inizio del trono Rosa sembrava moto attratta dal suo corteggiatore Alex al punto che erano nate addirittura voci che volevano i due quasi in combutta tra loro, cosa poi smentita nel corso del trono e confermata con la scelta finale.

Immensa delusione per Alex il quale con molta probabilità pensava con certezza di essere il prescelto tanto che subito dopo la scelta è scomparso dicendo che aveva bisogno di tempo per recuperare la delusione subita.

Questo il suo messaggio molto significativo dedicato ai suoi fans.