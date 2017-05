Ufo, astronave aliena nei cieli di Savona

L’Ufo arriva a Savona, e adesso vediamo chi ha il coraggio di smentire che le astronavi aliene svolazzano nei nostri cieli.

Sull’incredibile vicenda sta indagando a tutto spiano il Gruppo Italiano Studi Ufologici.

Il quale è pressoché instancabile e adesso si sta occupando di un famoso caso di avvistamento avvenuto nel 2016 nella Provincia di Savona.

Ecco il racconto del protagonista non extraterrestre: “Ero sul balcone a godermi il tramonto e un po’ di aria fresca, come faccio tutte le sere prima di rientrare in casa, solo che in estate, ovviamente, resto anche fino a mezzanotte, l’una. Fumo una sigaretta e mi gusto il panorama”.

“Poi, mentre pensavo alla bellezza della natura e guardavo verso i monti, ho visto come accendersi di colpo una forte luce. Era enorme, considerando la distanza tra me e i monti. Circa 20 chilometri”.

“Era nitidamente rotonda, tra il bianco e il giallo. Sembrava come vibrare pur restando nello stesso punto. Mi sono guardato attorno per capire se fosse un effetto del sole che tramontava, ma il sole era oramai ben oltre i monti. Poi ho preso la macchina fotografica per fare degli scatti e realizzare un video, per evitare di non essere creduto”.

Un fake? Una bufala? A voi l’ardua sentenza.