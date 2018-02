Un posto al sole trame dal 19 al 23 febbraio 2018

Un posto al sole è arrivata alla puntata numero 4941 e riesce ad emozionare il suo pubblico come se fosse l’inizio. Questa settimana, al centro delle puntate, ci sarà il rinnovato legame tra Alberto e suo nipote Sandro. Ma ecco le anticipazioni.

Trame settimanali Un posto al sole 19-23 febbraio 2018

Franco e Angela cercano di capire se quello che è successo tra loro potrebbe essere un primo passo per ricominciare. Gaetano dopo le esequie del figlio trova un pretesto per scaricare la propria rabbia. Alberto sembra interessato a guadagnarsi l’amicizia di Sandro.

Il confronto tra Gaetano e Peppino ha un drammatico epilogo. Nel frattempo Valentina fa una scoperta sconcertante. Mentre cresce la sintonia tra Sandro e Alberto, la Viscardi costringe Ferri a una difficile decisione. Guido approfitta sempre più dell’accondiscendenza di Mariella.

Vittorio sospetta che Anita abbia un fidanzato e decide perciò di pedinarla. Luisa e Franco attendono con ansia di conoscere le condizioni di Peppino. Angela consiglia a Valentina di lasciare Gaetano. Ferri viene a sapere che Alberto trascorre molto tempo con Sandro.

Dopo aver scoperto che Anita frequenta Luca di nascosto, Vittorio va in crisi e si scontra con la ragazza. Franco cerca di riavvicinarsi ad Angela. Filippo è completamente assorbito dalla nuova occupazione e Serena è preoccupata. Valentina decide di allontanarsi da Gaetano; Franco scopre che l’infarto di Peppino è stato causato dall’incontro con Prisco. Vittorio rimane molto colpito dal toccante racconto di Anita sulla madre e Luca.

Un posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20:40. Sono anni che la soap fa compagnia al pubblico italiano nell’ora di cena e non ha mai perso un colpo: infatti riesce ancora ad avere un discreto share. Ovviamente nel corso delle puntate ci saranno nuove trame che manderanno in visibilio i telespettatori. Non ci resta che seguire la soap.