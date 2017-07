Un posto al sole trame tv dal 24 al 28 luglio 2017

By Federica Franco

Un posto al sole anticipazioni tv settimanali della soap made in Italy dal 24 al 28 luglio 2017.

Franco capisce che Peppino ha dei problemi più seri di quanto gli voglia far credere. Tra Serena e Filippo la tensione è ancora a livelli alti. Guido continua a essere disattento nei confronti della compagna. Benché il legame con Peppino sembra rafforzarsi sempre più, Franco si convince che l’uomo gli nasconde qualcosa. Guido preso da molti dubbi sulla fedeltà di Mariella, vuole verificare il suo rapporto.

L’usuraio che tende sotto scacco Peppino va da lui in ospedale per una richiesta che non ammette rifiuti. Raffaele accompagna il figlio al provino di Chef Parade e scopre che l’ideatore dello show è Max Peluso. Guido è geloso di Mariella.

I preventivi per la ristrutturazione della villa di Marina portano Matteo a riflettere su quanto è sia diverso il loro stile di vita. Franco vuole aiutare Peppino a liberarsi dall’usuraio ma l’uomo rifiuta. Anche Raffaele prova a partecipare al provino di Chef Parade mentre Teresa fatica ad accettare l’eliminazione. Reduce dalla visita di Luisa, Franco esorta Peppino a confidarsi prima di partire e raggiungere la famiglia.