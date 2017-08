Uomini e donne Gemma in crisi e Giorgio con una nuova fiamma?

Nonostante ci sia la consueta pausa estiva e Uomini e Donne non va più in onda da qualche settimana, in attesa di riprendere a settembre, i protagonisti principali sono sempre seguitissimi sui social, dove condividono sprazzi del loro quotidiano.

Se i giovani tronisti cercano il loro spazio nel dorato mondo dello spettacolo, con partecipazione a programmi e reality di ogni genere, anche i beniamini del trono over non sono da meno.

Gemma Galgani, ad esempio, l’abbiamo ritrovata al fianco di Alfonso Signorini a curare una rubrica del cuore, per dare consigli d’amore e d’amicizia, ma a quanto pare la sua storia con Marco Firpo non starebbe procedendo proprio a gonfie vele.

La donna, dopo una corte serrata è riuscita ad ottenere le attenzioni dell’uomo e i due hanno iniziato a vivere la loro estate spensierata; stando però ad alcuni rumors sembra che tra i due le cose non procedano più al meglio.

Dai profili Facebook di entrambi infatti non compaiono più scatti che li ritraggono insieme e i fan si sono iniziati a chiedere che cosa stia succedendo.

Da parte di entrambi non è arrivata ancora nessuna conferma o smentita, ma sembra che la dama eviti di toccare l’argomento nonostante le insistenze sui social da parte dei suoi fan.

“La mia vita perfetta… in mezzo ai gatti”, scrive Gemma che non ha alcuna intenzione di rivelare cosa sta succedendo nella sua vita privata. La storia con Marco Firpo, dunque, continua o è già finita?

Probabilmente, la verità verrà a galla quando comincerà la nuova stagione del trono over.

Ben diversa invece la situazione di Giorgio Manetti che, dopo aver annunciato di non essere sicuro di tornare in trasmissione in autunno, troppo impegnato a scrivere la sua autobiografia che arriverà presto nelle librerie, è stato avvistato al fianco di una nuova fiamma.

Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è tornato al centro del gossip in quanto paparazzato al fianco di una misteriosa bionda. I due si tenevano per mano e passeggiavano, facendo intendere di essere molto intimi.

Da qui i fan hanno iniziato a chiedersi se Manetti abbia trovato l’amore fuori dal programma e se, quindi, ci sia la possibilità di un suo addio a Uomini e Donne.