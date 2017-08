TheGiornalisti, Paradiso proprio non piace senza barba e baffi

Al mondo ci sono poche cose certe: la terra tonda, la nebbia in Val Padana e i folti baffi e barba di Tommaso Paradiso, amatissimo frontaman dei TheGiornalisti.

E se una di queste certezze venisse improvvisamente meno?

Tommaso Paradiso ha infatti sconvolto tutti con il suo improvviso cambio di look: il taglio di barba e capelli del leader dei TheGiornalisti è diventato addirittura uno dei trend della giornata sui social network.

E chissà cosa lo ha spinto alla drastica decisione: forse è stato il caldo torrido di questi giorni a rendergli insopportabile barba o baffi o forse la stanchezza di curare ancora l’impegnativa coltre di peluria che, sebbene molto fascinosa, è gravosa e va continuamente sistemata e spuntata.

Sicuramente il taglio di barba e capelli non cambierà la musica suonata dal gruppo, ma a quanto pare potrebbe cambiare l’opinione del pubblico femminile che proprio per quel look aveva perso la testa per lui.

Paradiso, completamente sbarbato e col viso bianchissimo, si è manifestato ai seguaci del suo profilo ufficiale Instagram tramite una Story. Nel filmato in bianco e nero lo si vede con il nuovo look e una breve descrizione, ‘It’s me’. Come se volesse rassicurare i follower – che magari hanno fatto fatica a riconoscerlo – sul fatto che sì, era proprio lui.

“Tommaso Paradiso non ha più baffi e barba e io non ho più certezze”; “Sembra Ridge di Beautiful”; “Ha tagliato barba e baffi per una scommessa, non era serio”, hanno commentato gli utenti impressionati dall’inedita faccia pulita di Paradiso.

Riuscirà a mantenere l’aura da sex symbol anche senza la sua barba? Le sue ammiratrici in questo momento sono divise tra due partiti, quello di: “Ha perso tutto il suo fascino”, contro quelle che gli rimangono fedeli anche in questa versione sbarbata.