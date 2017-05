Uomini e donne trono over: Giovanna e Francesco la storia è finita

Come forse voi tutti ricordate tra le tante coppie formatesi all’interno del programma Uomini e Donne ci sono stati anche Francesco e Giovanna che, purtroppo, poco tempo fa abbandonarono il programma felici di vivere la loro storia fuori.

Davvero sembravano innamorati ma come spesso accade, non tutte le favole hanno un lieto fine e in questo caso la bomba è esplosa durante l’ultima registrazione del trono over.

Infatti dopo gli interventi di Gemma Marco e gli altri protagonisti, Maria invita a far entrare in studio Giovanna la quale appare subito triste agli occhi di tutti ed infatti viene spiegato da Maria che i due si sono lasciati perché una volta fuori le cose non sono andate bene.

Tra lacrime e discussioni viene alla luce il reale motivo dell’allontanamento di Francesco il quale a detta di Giovanna dall’oggi al domani era praticamente scomparso.

La ragione è presto spiegata:arriva la notizia che lui è tornato con la sua ex lasciando senza spiegazioni Giovanna e palesando scuse legate alla lontananza e all’aver rivisto la sua ex che l’ha convinto definitivamente a tornare sui suoi passi.

Immensa delusione per la simpatica Giovanna e tante accuse verso Francesco il quale può solo incassare poiché evidentemente non ha argomenti a sua difesa.

L’atmosfera in studio sarà scintillante come sempre: cosa pensate della storia tra i due ma soprattutto Giovanna è stata davvero presa in giro come dicono in molti?

A voi i commenti.