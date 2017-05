By Redazione

Uomini e Donne trono over: incredibile Gemma Galgani opinionista?

Come ben sappiamo, da sempre non corre buon sangue tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama torinese Gemma Galgani: le loro liti e i loro battibecchi sono sempre presenti in tutte le puntate del trono over.

In verità è sempre Tina, di solito, che non perde occasione di attaccare la Galgani accusandola di essere falsa e menzognera oltre che oramai di età avanzata per pretendere ciò che lei cerca.

Le offese in realtà non si sprecano a tal punto che la stessa Maria de Filippi ha dovuto ammettere che più di una volta è dovuta intervenire in modo drastico addirittura tagliando alcune parti del programma.

Ma voci di corridoio ci dicono che negli ultimi giorni si starebbe palesando l’ipotesi che vedrebbe la Galgani nel ruolo di opinionista nella prossima stagione di Uomini e Donne accanto a Gianni e alla stessa Tina.

Noi ci auguriamo siano solo voci di corridoio perché non riusciamo ad immaginare come possano affiancarsi due personaggi così diversi e perennemente in discussione tra loro.

Vedremo se questa ipotesi sarà confermata nei prossimi mesi e intanto lasciamo a voi i commenti.