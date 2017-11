Arriva il black friday anche per la nuova console della Microsoft, quella che ormai è definita “il mostro” o anche detta Project Scorpio, i giocatori di tutto il mondo non aspettano altro che mettere le mani sulla nuova Xbox One X.

In UK possiamo ritrovare la nuova console in standard edition a 429.99 sterline, mentre la versione Scorpio a 449.99 sterline della quale fa parte anche il bundle con il gioco Forza 7, che naturalmente spinge il prezzo a 449.99, anche le catene di negozi di videogame offrono sconti davvero interessanti con la versione della Xbox One X accanto a Wolfenstein 2 per 444 sterline.

Xbox One X black friday e sconti sulla nuova console

Anche in Italia ci si può affidare ad esempio ad Amazon per la versione Xbox One X Scorpio da 1TB, fornita con controller wireless, anche per la console Microsoft è disponibile lo stand verticale un accessorio “esclusivo”.

Crollati anche i prezzi della Xbox One S che è possibile trovare a costi davvero concorrenziali e anche con pacchetti bundle davvero interessanti come Forza 7, Fallout 4 e Minecraft, disponibile anche la versione da 1TB in bundle con Forza 7.

Intanto gli ultimi aggiornamenti parlano di altri 81 titoli già disponibili e tanti altri in fase di sviluppo e prossimamente le date di lancio, sarà dunque un Natale davvero interessante per gli appassionati.