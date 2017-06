Rocco Siffredi si dedica alla scoperta di nuove leve

By Angela Sorrentino

Qualche mese fa aveva deciso di appendere le “scarpette” al chiodo, se così si può dire, ma per Rocco Siffredi il richiamo del cinema hard è stato troppo forte.

Uno dei pornodivi più famosi al mondo, Rocco ha sempre messo il porno al centro della sua vita, senza nascondere che la sua passione per sesso e donne andava ben oltre il semplice lavoro, nonostante abbia una moglie e una bella famigliola che ha anche sfoggiato in un reality a lui dedicato.

Dopo aver annunciato di ritirarsi dai set, per limitarsi a fare il regista, naturalmente di pellicole hard, Siffredi ci ha ripensato e in Polonia ha appena prodotto una pellicola con protagonista lui e Malena, attrice hard barese che proprio lui ha scoperto e che poi si è fatta apprezzare anche nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Rocco ha superato i 50 anni, ma a detta della pornoattrice pugliese ha ancora molti assi nella manica, e lei ha limpidamente affermato che nella sua vita ha trovato ben pochi uomini capaci di renderla “felice” come ha saputo fare il non più giovanissimo mentore.

Di bel altro avviso è la trans più famosa d’Italia, Efe Bal, che pensa che la cosa più dignitosa sarebbe un suo pronto ritiro dai set internazionale, ma Rocco ha dimostrato di non considerare affatto il suo pensiero, ed anzi sogna in grande per le pellicole del prossimo futuro.

L’inarrestabile Rocco nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista al Corriere Salentino nella quale ha rivelato che sogna di realizzare addirittura un film con Silvio Berlusconi.

Ma non è finita qui: nelle scorse ore sono anche ripartiti i ‘corsi’ nella sua Accademy. ‘Spero di poter dare una chance a tanti ragazzi italiani’, ha spiegato.

Rocco crede molto nei talenti italiani, ed infatti ha appena lanciato due nuove scoperte, che prenderanno parte alle sue prossime pellicole, due abruzzesi, Alessandro e Simone Nasti.

Rocco ha presentato i due corregionali in un video pubblicato su Facebook. I due giovani abruzzesi hanno scherzato con la star dell’eros: ‘Facciamo un metro in due’. Inoltre il cinquantaduenne ha annunciato l’esordio hard di una ragazza calabrese: ‘Non posso dire il paese d’origine ma sarà il simbolo dell’accademia al femminile’.