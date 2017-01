Boy George: George Michael non ha mai voluto confidarsi

Ha sempre tenuto i problemi per se, senza mai sfogarsi o condividerli con amici e conoscenti, questa la teoria di uno dei suoi rivali, artisticamente parlando, Boy George.

Il cantante Boy George ha infatti rivelato come lui e George Michael si siano avvicinati nel corso degli anni, nonostante la rivalità e la diversità in ambito professionale soprattutto negli anni 80, ma è proprio il cantante a confermare alla trasmissione “Watch What Happens Live” di Andy Cohen.

“Ho letto tante cose sui giornali dopo la sua morte, ma George teneva sempre la gente fuori da queste cose, lui teneva molto alla sua vita privata e i problemi li teneva per se, non si confidava”.

Poi lo stesso Boy George ha spiegato come quella rivalità degli anni 80 si sia trasformata, strada facendo, in stima reciproca, tra l’altro entrambi hanno combattuto per dipendenze da droghe e sormontato un bel po’ di “ostacoli” durante il loro percorso di vita.