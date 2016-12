Elton John sotto shock per la morte di George Michael

A soli 53 anni nelle scorse ore è scomparso il cantante George Michael, circostanze non ancora chiarite quella della sua morte ma definite “non sospette” dalla polizia.

Tra gli amici più sconvolti dalla notizia arriva la reazione del cantante Elton John che ha confermato di essere devastato: “Sono colpito da uno shock profondo”, oltre all’amicizia che li legava, c’era anche un’ammirazione artistica.

Elton John e George Michael avevano infatti collaborato nel 1992 per la canzone: “Don’t Let the Sun Go Down on Me”, l’artista ha lasciato sul suo profilo Instagram un saluto molto toccante scrivendo: “Sono in stato di shock profondo, ho perso un caro amico. Anima generosa e gentile, un artista geniale, il mio cuore va alla sua famiglia e a tutti i suoi fan @GeorgeMichael #RIP”.

Adesso i milioni di fan in tutto il mondo sono in attesa, dopo essersi ripresi dalla triste notizie, di conoscere le circostanze legate alla morte di George Michael, attualmente non ancora chiarita.