Emma Marrone: drogata? la miseria delle vostre parole!

Ha ufficialmente lasciato il ruolo di giudice nella trasmissione “Amici” di Maria De Filippi, per dedicarsi completamente alla musica e probabilmente riuscire a finire un album che potrebbe lanciare già nel prossimo anno, eppure negli ultimi giorni Emma Marrone non è apparsa proprio al massimo della sua forma.

La cantante è apparsa infatti nel suo profilo Instagram, imbronciata e senza trucco, come se volesse comunicare di non essere in forma per questo ultimo giorno dell’anno.

Una foto che ha fatto preoccupare subito i fans, che si chiedono se siano problemi di cuore, professionali o magari salute a tormentarla.

Di pochi giorni fa invece un suo commento particolarmente arrabbiato, sotto ad una foto che le era stata scattata durante una serata.

Durante una festa con gli amici, probabilmente a causa degli occhi chiusi che si vedono in uno scatto pubblicato sui social, i più maligni hanno pensato che fosse ubriaca.

Emma, infuriata proprio sotto lo scatto “incriminato”, ha così sbottato: “Drogata…fatta…ubriaca… la miseria delle vostre parole e della vostra vita…. per fortuna sono una persona educata ed intelligente. – così la cantante conclude – Magari dopo l’ennesima foto e l’ennesimo flash sono venuta con gli occhi chiusi??? Non aggiungo altro… state già abbastanza rovinati… non voglio infierire”.