Eva Grimaldi ha un’amica speciale?

È da mesi ormai, da quando il settimanale di Alfonso Signorini intitolò un articolo “Eva Grimaldi con Imma alla luce del sole“, che si chiacchiera di una presunta omosessualità della brava attrice con l’amica, con cui era stata paparazzata in atteggiamenti molto complici ed intimi, ma in queste ore il gossip, in rete, sta impazzando più che mai.

All’Isola dei famosi 12, Eva Grimaldi, che è tra i naufraghi, non ha ammesso apertamente di essere omosessuale: il coming out ancora non c’è stato sebbene qualche settimana fa l’opinionista del reality show Vladimir Luxuria abbia provato in tutti i modi a storcerle di bocca le parole per fare rivelare la sua omosessualità.

La situazione potrebbe cambiare presto, dato che per una settimana, è arrivata sull’Isola, per farle compagnia, proprio Imma Battaglia. 47 anni, originaria di Portici, Immacolata Battaglia ha presieduto il Circolo di cultura omosessuale ‘Mario Mieli’ dal 1995 al 2000 ed è tra i fondatori di Di’ Gay Project, di cui è stata presidente fino al febbraio 2014. Dopo essersi candidata alle elezioni europee nelle liste di Sinistra Ecologia e Libertà nel 2009, dal 2013 al 2016 è stata consigliere comunale a Roma.

La Battaglia era già intervenuta nel programma con un videomessaggio nella serata precedente, ma stavolta la produzione del programma ha voluto regalarle la sorpresa di farla sbarcare in Honduras.

L’attrice è scoppiata in lacrime per la felicità alla notizia che la sua cara amica avrebbe fatto parte anche se per poco della sua avventura.

I bene informati non hanno dubbi sul fatto che Imma Battaglia e Eva Grimaldi siano realmente fidanzate e non si esclude quindi che nel corso della prossima puntata dell’Isola, in onda martedì 7 marzo su Canale 5, le due donne possano rivelare in diretta tv il loro amore.