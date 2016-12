Jennifer Lopez e Drake su Instagram confermano l’amore

By Redazione

Arriva anche la conferma ufficiale attraverso i social dell’amore sbocciato tra Jennifer Lopez e Drake, il rapper canadese.

Fino ad ora solo voci e rumors i due però hanno deciso di vivere alla luce del sole la loro relazione e hanno pubblicato uno scatto abbracciati mentre si coccolano, lui rapper e artista 30enne e lei la bellissima Jennifer oggi 47enne.

I due hanno condiviso uno scatto mentre sono abbracciati sul divano in un atteggiamento da vere “coccole” d’amore, almeno questa sembra a tutti gli effetti l’immagine Instagram condivisa sul profilo ufficiale della cantante.

I due sono stati amici o forse più che altro conoscenti, per diversi anni, adesso bisognerà vedere come la prenderà una ex del rapper Drake, altra famosissima artista che risponde al nome di Rihanna, sembra abbia già risposto.

foto@Instagram/JLO