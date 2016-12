Serena-Williams-progetto-matrimonio-con-Alexis-Ohanian

Ormai le nozze sono previste e, secondo alcune indiscrezioni, anche molto vicine, la tennista Serena Williams e Alexis Ohanian potrebbero coronare il loro sogno.

Il loro rapporto è iniziato nel 2015, anche se non era stato ufficializzato, poi è stata la stessa Serena a confermarlo con un messaggio su Reddit: “Sono arrivata a casa un po’ in ritardo qualcuno mi aveva preparato la valigia e c’era una carrozza che mi aspettava Destinazione Roma per guidarmi al mio vero incanto lì dove per la prima volta le nostre stelle si sono incontrate e ora il cerchio si è chiuso. Alla stessa tavola dove per la prima volta c’incontrammo per caso questa volta non è stato il caso, ma per scelta in ginocchio ha pronunciato quattro parole e io ho ri-detto sì”.

Qualcuno si chiederà come mai la tennista ex. Numero 1 al mondo ha utilizzato proprio Reddit? Beh semplice, perché il suo fidanzato e futuro marito è, come detto, Alexis Ohanian ovvero il co-fondatore del portale di social news.

Di certo è che se i due convoleranno a giuste nozze, resterà certamente nella loro mente il primo incontro e la città che li ha fatti innamorare, Roma.