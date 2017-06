Giulia De Lellis in autunno esordirà come conduttrice?

Una delle tante corteggiatrici che sono passate, negli ultimi anni, negli studi di uomini e Donne e che non hanno saputo lasciare traccia di sé se non in qualche video d’annata?

Certamente non è questo il caso di Giulia De Lellis: oltre a sapersi far scegliere dal tronista del suo cuore, Andrea damante, ha saputo spiccare anche nei mesi successivi.

Durante la partecipazione del suo compagno al Grande Fratello Vip è stata proprio lei la più chiacchierata sui social, verace e veemente nel difendere il suo amore con le unghie e con i denti, poi è diventata presenza fissa nei salotti di Barbara D’Urso, a Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

Ma non è finita qui: per diverso tempo Giulia ha legato il suo nome a una linea di costumi e da poco sta cercando di affermarsi come youtuber, con dei video tutorial in cui insegna i suoi segreti per truccarsi e valorizzare il proprio viso. Dialettica e verve non le mancano, tanto che tutti i video fanno ogni volta il pieno di visualizzazioni.

Ma a quanto pare la De Lellis starebbe addirittura per fare il grande passo come conduttrice: a diffondere l’indiscrezione è stata la rivista “Novella 2000”, secondo la quale, la giovane romana si starebbe preparando ad annunciare una grande sorpresa a tutti i suoi fan.

In base all’anticipazione rivelata dal celebre magazine, Giulia De Lellis presto dovrebbe condurre una trasmissione in prima serata.

Al momento i dettagli sono piuttosto scarni ma l’indiscrezione è davvero bomba. Quale format verrà affidato alla giovane opinionista di Barbara d’Urso?

In questi giorni inoltre si è parlato molto della sua partecipazione ai grandi show dell’autunno a partire da Grande Fratello Vip, seguendo le orme del suo promesso sposo Andrea Damante, e finendo addirittura a Ballando con le Stelle portando a casa il “titolo” come prima corteggiatrice nel programma di Milly Carlucci.

Ed anche l’amore col suo Andrea va a gonfie vele: i due avrebbero persino espresso più volte l’intenzione e il desiderio di convogliare a nozze appena possibile, probabilmente entro il 2019.