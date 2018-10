I bastardi di Pizzofalcone da oggi su Rai 1 retroscena e anticipazioni

Da stasera su Rai 1 tornerà la seconda serie della fiction con Alessandro Gassman I bastardi di Pizzofalcone: ovviamente l’appuntamento è per le ore 21:25 e andrà in onda tutti i lunedì.

La fiction è ambientata a Napoli e l’attore principale, ovvero Alessandro Gassman è stato intervistato da Sorrisi e Canzoni dove ha parlato un po’ della serie tv, arrivata alla seconda serie, di alcuni retroscena e di ciò che dovremo aspettarci in queste nuove puntate. L’intervista si è svolta ovviamente a Napoli dove molti fan non hanno esitato a chiedergli un selfie oppure indiscrezioni sulla fiction che sembra essere davvero molto interessante.

Il personaggio de I bastardi di Pizzofalcone

Ma chi interpreta Alessandro Gassman nella fiction? L’attore veste i panni di Giuseppe Lojacono e la storia è tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni un napoletano con la N maiuscola. La serie racconta tutte le varie sfaccettature della città mediante i casi che la squadra del commissariato di Pizzofalcone deve risolvere.

Gassman parla del suo ruolo e alla domanda in cui l’intervistatore chiede cosa gli piaccia di più del suo personaggio risponde così:

“Lo spirito di osservazione, la capacità di riflessione e la tenacia, è uno che non si arrende mai alla banalità del ragionamento. E poi la sua umiltà e generosità. Ma anche i difetti. E’ introverso e ha delle difficoltà comportamentali nei confronti della sfera femminile: non riesce a esprimere quello che vorrebbe dire alla donna che ama e a sua figlia”.

Nell’intervista non si può non far riferimento a suo padre, eccelso attore degli anni passati: il giornalista chiede al figlio quale sia il ricordo privato più bello che custodisce dell’uomo: “Durante le tournée teatrali facevamo i viaggi auto insieme. I insistevo per guidare perché lui non era un grande pilota. Ricordo i lunghi silenzi. Si stava anche due tre ore senza parlare, era un uomo di poche parole. Il nostro era un rapporto più fisico che parlato. Ci abbracciavamo spesso, dormivamo vicini. Avere un contatto fisico lo rassicurava moltissimo. Succede anche a me con mio figlio Leo”.

Anticipazioni e cast della fiction I bastardi di Pizzofalcone

Sono in tutto 6 le puntate che vedremo in onda su Rai 1 in prime time: la serie è coprodotta da Rai Fiction e Clemart ed è tratta, come detto prima, dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Ecco il cast della fiction:

Gennaro Silvestro è l’assistente capo Francesco Romano;

è l’assistente capo Francesco Romano; Tosca D’Aquino è Ottavia la grande maga di internet;

è Ottavia la grande maga di internet; Massimiliano Gallo il commissario Palma;

il commissario Palma; Carolina Crescentini è il magistrato Laura Piras: ha una storia con l’ispettore Lojacono;

è il magistrato Laura Piras: ha una storia con l’ispettore Lojacono; Alessandro Gassman l’ispettore Giuseppe Lojacono;

l’ispettore Giuseppe Lojacono; Gioia Spaziani è Letizia, amica di Lojacono;

è Letizia, amica di Lojacono; Gianfelice Imparato è Pisanelli memoria del commissariato;

è Pisanelli memoria del commissariato; Simona Tabasco è Alex esperta di armi;

è Alex esperta di armi; Antonio Folletto è Aragona.

Trama del giorno 8 ottobre 2018

Vicino a un cassonetto della spazzatura viene trovata una neonata in fin di vita. L’ispettore Lojacono e la sua squadra avviano le indagini. mentre la bimba prontamente soccorsa si riprende. Nel frattempo in un appartamento viene scoperto il cadavere di una giovane dell’Est.