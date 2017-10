Il Pasta day conferma: non fa ingrassare

Un altro tabù da sfatare dopo tanti anni è quello della pasta, in occasione del World Pasta Day il chiarimento scientifico sulle diverse tipologie di carboidrati, come quelli che apportano benefici e la notizia che in realtà la pasta non fa ingrassare ma può essere, anzi, un’ottima alleata tanto più che in questi giorni viene celebrata come simbolo degli italiani a tavola.

Carboidrati e pasta sono legati ok ma non è vero che fanno ingrassare, senza dimenticare la giornata della “pasta” passata da poche ore.

Si è sempre legata la pasta ai carboidrati e dunque a quell’alimento nemico della linea ma così non sembra essere, almeno stando a quanto è venuto fuori al ICQC, ovvero il Congresso dell’International Consortium che si è tenuto a Roma.

Sono venute fuori delle linee guida davvero molto interessanti legate proprio alla pasta, prima di tutto i benefici cardio-metabolici legati al ridotto impatto glicemico di questo alimento, così come quelli ricchi di fibre.

Altro alleato della pasta è legato proprio ai carboidrati, si perché anche gli stessi carboidrati sono diversi tra loro, quelli della pasta sono detti “complessi” e riescono a rilasciare energia per il nostro organismo a lento regime, tali carboidrati non fanno ingrassare.

Come detto precedentemente i carboidrati come quelli della pasta non sono da evitare, non come ad esempio quelli con alta risposta glicemica, in una normale dieta se i carboidrati si assestano ad un consumo giornaliero tra il 45 e il 64%, il piatto di pasta diventa anche un utile alleato per il nostro regime alimentare.