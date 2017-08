Sanremo, Fabio Fazio non condurrà la kermesse canora

Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma la questione è ancora in alto mare: se lo scorso anno, ad aprile, già si sapeva chi avrebbe condotto il Festival di Sanremo l’anno successivo, stavolta siamo a fine agosto ed ancora non si hanno certezze per il Festival 2018.

Tra una miriade di indiscrezioni, parziali conferme e plateali smentite, nulla è certo, se non che il nome favorito rimane quello di Carlo Conti.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Alberto Dandolo, il conduttore toscano sarebbe infatti in pole position per guidare la kermesse canora per il quarto anno di fila.

Dopo i tre anni di direzione artistica di Carlo Conti, sembra risulti sempre più difficile individuare un volto tv che possa replicare il successo del conduttore toscano. Tanto che la Rai starebbe pensando di affidare nuovamente a Conti la conduzione della kermesse per il quarto anno di fila. Un colpo di scena, considerando che il presentatore, al termine della scorsa edizione, aveva annunciato che non avrebbe più sostenuto l’incarico.

Nelle ultime ore è circolata anche una voce che avrebbe voluto al timone della kermesse canora più importante d’Italia Fabio Fazio, ed anche un altro volto storico di casa Rai è finito al centro dei rumor: Fabrizio Frizzi.

Frizzi, al momento, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, mentre il conduttore di Che Tempo che Fa ha annunciato su Twitter la sua decisione.

“Fra le varie amenità di questa estate leggo che condurrei Sanremo 2018: è probabile quanto vedere Lucianina fare il pivot in NBA”, ha cinguettato da Twitter il giornalista, smentendo con ironia quanto trapelato nelle ultime ore.

Secondo altri rumors anche Antonella Clerici e Massimo Ranieri potrebbero essere i nuovi conduttori del Festival di Sanremo 2018. A lanciare l’indiscrezione è stata l’agenzia Agi, ma i due però, sempre secondo la fonte, non dovrebbero essere presi in considerazione come coppia.

Stando a Diva e donna, invece, un’edizione così in alto mare potrebbe essere affidata a Pippo Baudo come premio alla carriera.