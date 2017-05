Uomini e Donne, Graziella continua a far discutere

Finora la protagonista del trono over di Uomini e Donne è stata senza dubbio Gemma Galgani, che anche in questi giorni sta tenendo banco perché anche il suo ultimo cavaliere, di cui naturalmente lei già è innamorata, le ha appena dato un sonoro due di picche, dichiarando platealmente di non ricambiare affatto i suoi sentimenti, nonostante qualche notte di passione che ci avevano raccontato nei più minimi dettagli.

Ma c’è anche un’altra dama che sta facendo non poco discutere: si tratta di Graziella, che si è messa in luce per le sue reazioni furenti, talmente accese da essere incontrollabili persino dalla padrona di casa, e che a quanto pare starebbe tramando qualcosa di poco chiaro.

Graziella Montanari, dopo aver concluso la relazione con Manfredo Bazzanella, tra minacce e rivelazioni hot sul sesso telefonico, ha deciso di voltare pagina e di conoscere nuovi pretendenti.

La dama del trono over ha deciso nello specifico di intraprendere una nuova conoscenza: il cavaliere in questione si chiama Sabatino ed è noto ai telespettatori per essere stato un corteggiatore di Gemma Galgani. L’uomo infatti giunse circa tre anni fa per corteggiare la signora torinese, ma la relazione non spiccò mai il volo.

Nulla di male, obietteranno molto, dato che lo scopo del programma è proprio quello di conoscere più pretendenti possibili, per trovare l’uomo o la donna giusta, eppure ad eccepire qualcosa è arrivato Remo Proietti, anch’egli ex pretendente di Gemma Galgani.

L’uomo, in un post pubblicato su Facebook, ha scritto di avere avuto dei contatti tramite social con la signora Graziella Montanari e di averla sentita per un po’. Ha poi aggiunto: “Sono stato immediatamente aggredito dal Sabatino Fusconi, il quale mi intimava di non contattare la persona in questione, offendendomi e dicendomi che devo ritirarmi”.

“Ma io non dovevo ritirarmi da nulla e naturalmente gli ho detto di non essere stupido. Mi diceva di non interferire, questo mi fa pensare che lei lo stava già aspettando ingannando così la redazione. Grazie a tutti, volevo solo darvi questa informazione. SPERO CHE NE PRENDA VISIONE ANCHE LA REDAZIONE”, ha poi aggiunto.

Potrebbe essere quindi in arrivo una bella gatta da pelare per i due protagonisti del Trono Over, e soprattutto la Montanari rischia di ritrovarsi nuovamente tra discussioni infuocate e sospetti.