Uomini e donne trono over: regali di Natale e addii

Nelle ultime puntate registrate di Uomini e Donne ce ne sono state delle belle: ad iniziare dai vari regali di Natale tanto per scherzare per continuare con l’addio che ci sarà in questa nuova edizione. Infatti un coppia del trono over lascerà lo studio di Maria De Filippi per poter vivere la loro storia insieme fuori dalle telecamere.

Uomini e donne trono over: i regali di Natale della redazione

L’ultima edizione del programma è stato molto “succoso” in termini di ascolti: nelle puntate in cui veniva trasmesso il Trono Over lo share è arrivato persino al 30% con circa 3 milioni di telespettatori.

Ovviamente i regali natalizi non sono mancati ed anche le frecciatine di Tina nei confronti di Gemma, eterne rivali. Tina infatti avrebbe portato un gigolò alla donna, cosa che la dama non ha proprio apprezzato. Anche per Giorgio Manetti ci sono stati dei doni: la direttrice di sala ha regalato al cavaliere oggetti tipici egiziani. Puntata dive non sono mancate i diverbi verbali tra Tina e Gemma.

Uomini e Donne trono over: ecco chi lascerà lo studio

Una coppia del trono over lascerà a breve il programma: si tratta di Jara e Nicola. Hanno deciso di lasciare il programma perché pensano sia arrivato il tempo di continuare la loro vita fuori, lontano dalle telecamere. La dama dopo aver esposto le sue ragioni ha lasciato alla redazione un piccolo filmato dove è apparsa la frase: “Sono pronta a vivere la mia favola con te”.

Poco dopo la coppia si è incontrata nel parterre e si sono lasciati andare ad un abbraccio e ad un bacio da film. L’ultimo ricordo che Jara e Nicola hanno lasciato allo studio è il classico ballo che da sempre viene fatto durante la trasmissione. Una scena che ovviamente ha commosso i telespettatori che erano presenti in studio ed anche dame e cavalieri, in particolare Gemma.