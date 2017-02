Alessandra Celentano se la prende con la ballerina “in sovrappeso”

Se è vero che in determinati ambiti artistici la perfetta forma fisica non è solo questione di estetica, ma soprattutto di professionalità, allo stesso tempo non è certo lusinghiero offendere una ragazza, in diretta televisiva, giovanissima per giunta, quando poi si cerca di insegnare alle nostre giovani e giovanissime che anoressia e bulimia sono patologie da non sottovalutare e che qualche chilo in più non è certo un dramma.

La puntata dello scorso sabato Amici di Maria De Filippi è stata parecchio movimentata: Alessandra Celentano si è infatti lasciata andare alcuni commenti duri nei confronti della ballerina Vittoria.

La professoressa è stata chiamata a giudicare le esibizioni e il talento di Vittoria e il suo giudizio è stato decisamente duro, tanto che la ragazza è scoppiata in lacrime.

Oltre ad averla bloccata con un secco “no”, la maestra Alessandra Celentano ha esclamato: “Io non la faccio passare perché non ha il fisico di una ballerina. Può fare giusto il suo stile di danza. E poi diciamocelo è in sovrappeso, finiamocela di girare intorno alle cose“.

Vittoria non ottiene l’unanimità: i soli professori favorevoli sono Veronica Peparini, insegnante che ha voluto il suo ingresso nella scuola contro il parere degli altri docenti, ed Emanuel Lo.

“Sei cattivissima”, ha detto la ragazza tra le lacrime.

Maria De Filippi interviene subito per consolare e far ragionare la ballerina, ma Alessandra Celentano le dà la stoccata finale: “Lei piange perché sa che dico la verità e non ci può fare niente. Per me ha dei seri problemi. Per come la vedo io non è una ballerina”.

Vittoria si difende fino alla fine: “Bastava dire non sei quel tipo di ballerina punto. Perché dirmi che sono in sovrappeso? Non voglio zittirla perché è un’insegnante, ma vi prego basta” conclude tra le lacrime.