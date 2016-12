By Angela Sorrentino

Caterina Balivo: non temo le critiche!

Regina incontrastata del daytime di Rai2 con il successo di Detto Fatto, oggi la carriera della bella Caterina Balivo va a gonfie vele, ma non sempre è filato tutto liscio, a causa soprattutto del suo carattere che l’ha fatta sempre essere diretta e senza peli sulla lingua.

A Caterina infatti nel 2010, quando conduceva ‘Festa italiana‘ su Rai1, il programma le fu tolto, nonostante gli ascolti, per essere sostituito da ‘A casa di Paola’, condotto dalla Perego.

Un’estromissione non certo voluta la sua: “Sono una che tiene il punto – confessa al Corriere della Sera -. Se sono convinta di avere ragione piuttosto mi faccio ammazzare”.

Oggi però i numeri più che positivi della sua trasmissione rappresentano la sua speciale rivincita su chi, in passato, non ha creduto troppo in lei.

Molto soddisfatta del successo riscosso, se qualche volta arrivano critiche lei non le teme più di tanto: “Le vivo benissimo, del resto non si può piacere a tutti“.