Pooh, Ultimo Concerto: 30 dicembre in diretta da Bologna nei cinema

Venerdì 30 dicembre l’Ultimo Concerto della carriera dei Pooh sarà trasmesso da Bologna in diretta via satellite nei cinema italiani.

In ogni cinema d’Italia i fan di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli, potranno seguire l’ultimo concerto dei fantastici cinque della musica pop nostrana.

I Pooh festeggiano 50 anni di carriera che vogliono concludere lì dove l’hanno iniziata.

Infatti, la band partì proprio da Bologna nel 1966 e da allora sono arrivati nel 2016 lasciando dietro di loro una scia di successi.

Il Comune di Bologna li accoglie assegnando loro la Turrita d’oro.

Si legge nella motivazione del riconoscimento: “Il primo nucleo del gruppo musicale, poi divenuto celebre a livello internazionale, è partito da Bologna nel 1966.

I Pooh sono la band più longeva d’Italia: hanno venduto più di cento milioni di dischi, conseguito innumerevoli riconoscimenti e nei loro concerti live si sono dimostrati pionieri nell’uso della tecnologia e della multimedialità”.

Bologna Città della Musica Unesco “intende riconoscere con la Turrita d’oro il valore della lunga carriera dei Pooh, partita da Bologna e che proprio qui si conclude cinquant’anni dopo”.

Il prestigioso riconoscimento, conferito con atto del Sindaco, sarà consegnato ai Pooh il 30 dicembre all’Unipol Arena in occasione del loro Ultimo Concerto.

A consegnare la Turrita sarà il Vicesindaco Marilena Pillati.

Lo show conclusivo del tour “Pooh50 – L’Ultima Notte Insieme” in programma per il 30 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna inizierà alle ore 20:30.

L’Ultimo Concerto dei Pooh sarà trasmesso in diretta via satellite in oltre 200 sale del circuito Nexo Digital e in diretta RTL 102.5.