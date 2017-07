Asia Nuccetelli si è lasciata andare a troppi ritocchi?

Non è certo un mistero che nel mondo dello spettacolo anche le giovanissime si lasciano tentare dalla chirurgia estetica: dalle semplici punturine di botulino agli interventi molto più invasivi per alzare i glutei o aumentare il seno, sono veramente pochissime le donne che possono affermare in tutta sincerità di essere naturali al 100%.

Negli ultimi giorni sta facendo molto discutere, sul web ed in particolare sui social, il nuovo aspetto sfoggiato da Asia Nuccetelli.

Appena ventenne, la figlia di Antonella Mosetti si è fatta conoscere dal grande pubblico per aver partecipato assieme alla mamma alla prima edizione del Grande Fratello.

Come ha confessato sua madre in una recentissima intervista, per una “gobettina” sul naso che la complessata a tal punto da spingerla a non uscire di casa, in passato Asia si è già rifatta il naso, ma molti sono pronti a scommettere che negli ultimi mesi è ricorsa nuovamente al chirurgo.

Scorrendo il suo profilo Instagram la trasformazione della ragazza 20enne è impressionante: la figlia della Mosetti appare molto diversa rispetto ai tempi del Grande Fratello Vip, appena un anno fa.

Asia non solo è diventata bionda platino ma il suo viso sembra stravolto dalla chirurgia plastica, labbra gonfiate e zigomi tirati. In molti ormai la definiscono “irriconoscibile”: sarà per il forte make-up, per i capelli biondo platino o per qualche ritocchino?

“Posso dirvi una cosa? Io faccio quello che voglio. Mi dispiace per voi, state morendo dentro, si vede troppo. Non perdere questa grande, intelligente, unica, speciale, amorevole, dignitosa, gratis, seducente, opportunità…fatti i caz** tuoi. Io continuo sempre meglio, grazie”, scrive lei dal canto suo, come risposta alle critiche sui suoi presunti interventi di chirurgia plastica.

“Esattamente, tra l’altro sono anche una delle poche che l’ha sempre ammesso senza neanche pensarci! Il problema è che chi non ha la possibilità economica, il coraggio o magari chi l’ha fatto ed è uscito male per errore di un chirurgo sbagliato o di una base non buona, è sempre molto incattivito con chi al contrario si è migliorato! Io ormai sono abituata, diciamo che poi con il tempo inizi a capire quanto sia positivo tutto quello che fanno!”, ha chiosato.