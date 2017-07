Belen Rodriguez in vacanza ad Ibiza: tutto bene con Iannone?

Entrambi hanno una vita professionale ricca di impegni, ma col primo caldo il richiamo della Spagna sembra irresistibile: Belen Rodriguez e il pilota del suo cuore, Andrea Iannone, già da diversi giorni sono in vacanza ad Ibiza.

Nella meta da sogno l’argentina naturalmente ha portato anche suo figlio Santiago, e proprio per star vicino al piccolino, nei paraggi ha scelto di soggiornare anche Stefano De Martino: dopo la separazione, i rapporti tra gli ex coniugi sembra rasserenati, e addirittura i paparazzi hanno rubato ai due persino qualche timido sorriso.

A questo punto la showgirl dovrebbe pensare solo ad organizzare le nozze col suo nuovo amore, dato che la storia va avanti da oltre un anno ormai e i due si sono detti innamoratissimi in più occasioni, ma le parole della bella Belen hanno spiazzato un po’ tutti.

Belen infatti sogna di diventare mamma anche se non è ancora in dolce attesa: “No, non sono incinta. Michelle Hunziker mi ha chiamato e ci siamo fatte un sacco di risate. Mi aveva consigliato delle pastiglie che servono per rinfoltire i capelli, ma le usano anche le donne che vogliono rimanere incinta. Io però non ho problemi di fertilità, con Santiago sono rimasta incinta al primo mese” – ha dichiarato al Tgcom24.

Eppure sulle nozze con Iannone ha invece spiegato: “Non mi sposo anche perché non potrei neanche sposarmi ancora. Stiamo molto bene e ci godiamo questo momento”.

Un momento felice quindi per Belen ed Andrea, ma la situazione non convince affatto i bookmaker inglesi, che invece mirano ad una rottura della coppia.

E’ una consuetudine inglese quella di scommettere su tutto, anche sulle coppie vip che si lasceranno in estate, e con grande sorpresa di tutti, la coppia più quotata in tal senso è proprio quella della Rodriguez e di Iannone.

La coppia “accontenterà” gli scommettitori o al contrario sorprenderà tutti magari annunciando le nozze o una cicogna?

Come al solito saranno i prossimi gossip a dircelo.