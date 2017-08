Bruce Springsteen si dà al teatro e debutta a Broadway

Non è mai troppo tardi per seguire le proprie passioni o per cercare una nuova strada, anche se quella che si percorre è a dir poco di successo e ha già donato fama e consensi planetari.

E non ha paura neppure delle critiche e di un possibile flop Bruce Springsteen: il celeberrimo musicista ha deciso di dedicarsi al teatro e a 68 anni sta per debuttare a Broadway.

Bruce Springsteen, nello specifico, debutterà a Broadway in autunno con “Springsteen on Broadway”, un solo show che si terrà al Walter Kerr Theatre. Appuntamento dal 12 ottobre al 26 novembre.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale del Boss, che ha spiegato questa scelta: “Voglio degli show che siano il più intimi possibile. Lo show sarà solo me, la chitarra, il pianoforte, le parole e la musica”.

Springsteen proporrà le canzoni che hanno segnato la sua carriera. «Volevo fare show – ha spiegato il cantante – che fossero i più personali e intimi possibili. Ho scelto Broadway per questo progetto perché ha quei bei vecchi teatri che sembravano il giusto scenario per quello che ho in mente. Infatti, con una o due eccezioni, i 960 posti del teatro Walter Kerr sono probabilmente la più piccola sede che ho suonato negli ultimi 40 anni. Il mio spettacolo è solo me, la chitarra, il pianoforte e le parole e la musica. Lo spettacolo sarà solo me, la chitarra, il pianoforte, le parole e la musica. Parte sarà parlato e parte cantato».

Il team creativo dello show comprende la scenografa Heather Wolensky, la designer dell’illuminazione Natasha Katz e il designer del suono Brian Ronan.

I biglietti saranno messi in vendita il 30 agosto tramite Ticketmaster Verified Fan®, un sistema che dovrebbe impedire il secondary ticketing e al quale ci si può già iscrivere da adesso fino al 27 agosto. Prezzi “popolari”: da 75 a 850 dollari.