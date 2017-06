Gemma Galgani dispenserà consigli nella “posta del cuore”

Ve lo diciamo subito: anche noi abbiamo fatto fatica a crederci e la notizia ci ha fatto molto sorridere, ma a quanto pare è vero e quindi attendiamo con ansia di poter leggere i suoi primi “consigli”.

Chi è che non conosce l’ormai celeberrima Gemma Galgani?

Gemma è una delle dame “storiche” di Uomini e Donne: presenza fissa del trono over del programma di Maria De Filippi, la torinese cerca da anni il vero amore, quello capace di farle battere il cuore e sentire le farfalle nello stomaco.

Dopo una serie di frequentazioni e storie fallimentari, prima fra tutte quella chiacchieratissima con Giorgio Manetti, Gemma sembra aver finalmente trovato l’uomo della sua vita, Marco Firpo.

Con Marco Gemma sta passando dei mesi idilliaci, almeno a suo dire, anche se lui all’inizio le ha più volte sottolineato la mancanza di attrazione nei suoi confronti e il non essere disponibile ad allacciare nessuna storia, eppure lei ha insistito talmente tanto da spingerlo a cedere, forse per sfinimento.

E proprio lei, che a 64 anni vive l’amore come una teenagers, darà consigli d’amore a chi glieli chiederà, e mica nella posta privata dei suoi social: Gemma Galgani sarà la curatrice de ‘La posta del cuore’ sul nuovo settimanale ideato da Alfonso Signorini, Spy.

Gemma dispenserà consigli sui rapporti di coppia, d’amicizia e sui sentimenti in generale. E’ proprio lei a comunicarlo ai suoi fan attraverso il proprio profilo Instagram: “Care amiche, finalmente ho una notizia da condividere con voi, che ormai fate parte della mia quotidianità e la prima cosa che mi viene in mente siete voi!! Uscirà in edicola una nuova rivista settimanale, “SPY”, ed io, al momento, ne curerò una rubrica che si chiamerà “La posta del cuore”. Del resto io solo lì potevo arrivare, al cuore! Tutta la mia vita ha avuto come protagonista le sue ragioni, fin dall’adolescenza, quando guardavo i miei genitori scambiarsi sguardi più eloquenti di tante parole. Il resto lo conoscete già, visto che cerco di comunicarvi tutti i miei stati d’animo, che già conoscete molto bene ed in parte li conoscerete attraverso quello che scriverò nella nuova rubrica. Non cambierà nulla, sarò sempre qui con voi, come ora.. pronta a regalarvi bei risvegli e dolci buonanotte ma anche pronta ad ascoltare le vostre gioie e le vostre sofferenze!! Avremo soltanto una possibilità in più per comunicare: le pagine di una rivista. Ed è un po’ quello che facciamo ora, nelle nostre conversazioni private in chat, quando mi raccontate quello che vi succede. E magari, chissà, i problemi di una di voi potrebbero essere di aiuto anche a qualcun altro! Anzi sono proprio convinta che questa rubrica servirà a tutte e soprattutto a chi un po’ più scettica… perché la vita è una ruota e quello che succede a me oggi potrebbe succede a qualcun’altra domani. Potrebbe anche essere un modo per chi non gradisce esporsi di ritrovarsi emotivamente coinvolta nella storia di qualcun’altra e così risolvere il suo problema. Potrebbe essere una bella opportunità per tutte. Intanto sono felice di avervi dato questa notizia e poi sono curiosa di sapere se sarete con me in quest’avventura? Un abbraccio dalla vostra Gemma”.