Il segreto la prossima settimana sarà densa di avvenimenti. Innanzitutto lunedì ci sarà il doppio appuntamento con la soap: infatti verrà trasmessa sia alle 16:30 che alle 21:10. Scopriamo insieme che cosa accadrà dalle parti di Puente Viejo e che cosa sarà al centro delle trame.

Il segreto trame dal 19 al 23 febbraio 2018

Don Berengario presta aiuto ai bisognosi che arrivano in paese. Gracia prepara un dolce nonostante Onesimo non approvi gli ingredienti da lei scelti. Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Nel frattempo Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così perfida come tutti pensano.

Emilia chiede al figlio Matias se sta tradendo la moglie Marcela. Nel frattempo in Paese arrivano due giovani ambulanti, Saul e il fratello Prudencio. Non lo sanno ma hanno scelto il giorno peggiore per vendere perché Cristobal ha deciso che è arrivato il momento di vendicarsi di Donna Francisca.

Cristobal non svela dove ha nascosto la bomba, anche se Raimundo capisce che si trova proprio sotto i piedi di Francisca. La stanza viene evacuata e Saul è disposto a rischiare la vita per salvare la Montenegro. Lei ne esce illesa ma l’esplosione colpisce in pieno il ragazzo e suo fratello Prudencio.

Garrigues viene arrestato e poi condotto alla Villa su richiesta di Francisca. L’usuraio chiama Hernando che non esita ad accettare le sue condizioni. Dionisia la zia di Belen arriva a Los Manantiales all’appuntamento è presente anche Nicolas. Saul e Prudencio lottano tra la vita e la morte.

Francisca offre loro le cure migliori. Matias e Beatriz continuano a vedersi di nascosto, mentre Marcela viene a sapere che è in arrivo una tempesta: si incammina verso il Burrone delle Aquile per avvertire il marito, ma purtroppo ha un’incidente.

Severo non vede l’ora di vendicarsi della Montenegro e fino ad allora non lascerà Puente Viejo. Dionisia, la zia di Belen è venuta a riprendersi sua nipote. Intanto Francisca fa rinchiudere Cristobal nello stesso manicomio in cui è rinchiusa zia Eulalia.