Michelle Hunziker, le neo mamme bellissime anche con la ciccetta

Bellissima e statuaria, Michelle Hunziker è tra le donne più ammirate dello showbiz italiano e non ha certo mai avuto bisogno di nascondere imperfezioni e rotolini, come capita a quasi tutte le donne, eppure anche lei ha vissuto dei momenti in cui ha visto cambiare il suo fisico e ha dovuto faticare ad accettarsi, anche se per pochi mesi.

Come ben sappiamo, la svizzera è mamma ed in concomitanza con le sue gravidanze ha messo su naturalmente qualche kg: la conduttrice, madre di tre figlie, ha invitato le neo mamme a non crucciarsi se quest’anno non avranno la possibilità di sfoggiare una forma fisica perfetta. Le invita ad andare orgogliose dei chili messi su con la gravidanza, dei quali, se vorranno si libereranno solo quando saranno davvero pronte.

Il suo messaggio arriva attraverso un post sui social, a corredo di uno scatto in cui la si vede con le forme ammorbidite, mentre allatta: “Un messaggio alle neo mamme là fuori. Andando su Instagram in questo periodo estivo può facilmente venire la tristezza vedendo tutte le ragazze in costume con taglia 38! Guardate questa foto, ero io quando avevo appena partorito la mia piccola Sole. Guardate la bella ciccetta che spunta dal mio pantalone non sapete quanto ne andavo fiera. Era il rimasuglio dei miei 14 chiletti “messi su” orgogliosamente in gravidanza. Ho partorito 3 volte: Aurora 15 chili, Sole 14 e Celeste 18…alé! Mettere al mondo un Bebè è davvero una grande cosa nonché un vero successo! Siete state bravissime! Ora per allattarlo avrete bisogno per forza di un po’ di massa grassa; siatene fiere! Tutta roba buona! Ora il vostro Bebè è un foglio bianco sul quale scrivere che lo amate, che lo avete tanto desiderato, che sarete sempre al suo fianco. È un momento sacro e meraviglioso che non tornerà più…io ho assaporato ogni singolo istante con le mie cucciole. Sono degli esserini così belli e fragili da accudire….perdersi nell’ansia di tornare in forma non ti permette di godere il momento più bello della vita. Quando vi sentirete pronte, rimettetevi in linea con la Gioia di riconquistare la forma del vostro corpo senza fretta. Dovete considerare che tipologia di parto avete affrontato. Nel caso di un parto naturale potete fare sport un po’ prima, con il cesareo attenzione…fate sport con chi vi dà le giuste indicazioni, un allenamento sbagliato sull’addome per esempio può creare ernie addominali e rovinarvi. E ricordatevi che siete bellissime perché siete delle Mamme! Vi voglio bene”.

Nonostante l’appello condiviso sul suo account social, applauditissimo da molti follower, c’è però qualche voce fuori dal coro: “Predicare qualcosa quando si è al di fuori dei problemi in questione è facile, io di ‘rotolini’ a lei non ne vedo. Avrebbe potuto dire queste cose senza esibirsi a tutti i costi per far vedere quanto è bella”.

Al di là di tutto, comunque, quello di Michelle è un messaggio di incoraggiamento e fiducia per tutte, che non si può che condividere.