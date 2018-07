Sistemi di allarme per la casa: come funzionano e perché acquistarli

I sistemi di allarme per la casa sono un baluardo contro i malintenzionati e i ladri di professione. Per alcune categorie di abitazioni, vuoi quelle particolarmente isolate, vuoi quelle che trasmettono istantaneamente il benessere delle persone che la abitano, sono una vera e propria necessità.

Ma come funziona un allarme? In che modo può proteggere la nostra abitazione? Come scegliere quello che fa al caso nostro? Vediamo insieme come muoverci a riguardo e cosa c’è effettivamente da sapere.

Ti serve davvero un allarme per la casa?

Se hai già pensato ad un sistema di allarme per la tua casa, non sei affatto paranoico. Vuoi semplicemente evitare di far parte di quel mezzo milione di italiani che ogni anno subisce la visita dei ladri in casa. Ladri che approfittano dell’assenza dei proprietari o di chi occupa comunque la casa per portare via oggetti dal valore economico ed affettivo importante.

I furti in casa continuano dunque ad essere una autentica piaga nel nostro paese, con oltre 200.000 case che vengono impunemente (o quasi) saccheggiate ogni anno, con oltre 15.000 che sono colpite soltanto nella provincia di Milano.

Agire per tempo, ovvero prevenendo una possibile effrazione, non è soltanto è una mossa intelligente, ma un autentico obbligo per chi vuole proteggere i suoi beni e i suoi affetti più cari.

Come funziona un sistema di allarme?

Gli antifurti perimetrali sono una scelta sicura ed efficace per la protezione della nostra casa.

Lo scopo di questo tipo di sistemi è di proteggere appunto il perimetro della nostra casa con l’aiuto di sensori, che riescono ad individuare la presenza di soggetti non autorizzati e anche ad individuare eventuali tentativi di effrazione dalle finestre o dalle porte.

I sistemi di allarme perimetrale si attivano dunque al passaggio o all’avvicinamento dei malintenzionati, andando poi a segnalare sia con un segnale acustico, sia invece con chiamate dirette alle forze dell’ordine o a società di vigilanza privata.

Con un sistema di allarme perimetrale, e con i giusti sensori, puoi proteggere sia gli spazi interni, sia quelli esterni: puoi piazzare i sensori adatti in un giardino ed evitare che i malintenzionati possano mettere anche soltanto un piede sulla tua proprietà.

Non dimenticare l’effetto deterrenza

L’effetto deterrenza è il più forte di quelli causati dalla presenza di un sistema di allarme. I ladri sanno ben riconoscere infatti la presenza di tali sistemi ed evitano di avvicinarsi a case protette con sistemi di allarme adeguati.

Anche senza che si inneschi, anche senza chiamare le forze dell’ordine o la vigilanza, i sistemi di allarme svolgono il loro lavoro, il loro ruolo principale: mantenere lontani dalla nostra abitazione ladri e malintenzionati, evitando l’effrazione prima che questa avvenga, e non solo interrompendola.

Previeni il peggio

Ci sono diverse regole per evitare i furti in casa, che incrementano ulteriormente la funzionalità del tuo futuro sistema di allarme. Perché a nulla serve la tecnologia, se continuiamo ad essere noi l’anello debole.

Fatti furbo e batti sul tempo ladri e malintenzionati, aiutandoti con un buon sistema di allarme, ma facendoti anche furbo.