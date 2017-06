Stefano De Martino a Capri si circonda di donne

Mentre Belen Rodriguez vive già una storia seria e parla nuovamente di nozze e di allargare la famiglia col pilota del suo cuore, ben diversa è la situazione del suo ex marito, Stefano De Martino.

Da quando il loro matrimonio si è concluso, nel periodo natalizio di due anni fa, Stefano non è stato visto accompagnato da nessuna dama: salvo qualche sporadica foto rubata con qualche amica, il bel ballerino napoletano ci ha messo un bel po’ per metabolizzare la sua nuova situazione sentimentale, dedicando tutti i suoi sforzi alla carriera e a suo figlio Santiago.

Ma col primo caldo, ed una breve pausa dagli impegni lavorativi, il ballerino è volato verso spiagge assolate, e il settimanale “Chi” ci fa sapere che ha trovato subito un’ottima compagnia con cui trattenersi.

Arrivato da solo a Capri, non lo è rimasto per molto: di giorno le sue attenzioni sono state per l’ex tronista Desirée Popper, la sera e non solo si è dedicato alla naufraga Dayane Mello, con la quale ha concluso la serata.

La brasiliana, come si può notare dalle foto che stanno facendo il giro del web in queste ore, ha passato molto tempo con il bel De Martino; chi era presente, inoltre, ha raccontato che i due avevano molto feeling e la modella sembrava propensa ad approfondire la conoscenza con il ballerino.

Ma come visto, Stefano avrebbe passato molto tempo insieme anche a Dayane, tra balli e cene ‘intime’ e poi i avrebbero concluso la serata lontano da occhi indiscreti.

Nonostante quindi Stefano si dichiari tassativamente single, non si esclude che prima o poi arriverà la donna che farà di nuovo breccia nel suo cuore. Che l’estate che è appena iniziata sia quella giusta per vedere finalmente il bel Stefano accanto ad una nuova fiamma?