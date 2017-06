Temptation Island, è già crisi profonda tra Valeria e Alessio

Una cosa è certa: al di là della solidità e dei sentimenti che legano i protagonisti di questa edizione di Temptation Island, la quarta edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia è partito col botto.

Il reality estivo di Canale5 ha avuto il suo miglior esordio di sempre leader della prima serata con 3.413.000 spettatori e uno share del 18.08%, e pare che una buona fetta di pubblico sia ansiosa di continuare a seguire con interesse le vicende amorose di queste sei coppie che non sembrano poi troppo rodate.

Senza contare il trionfo sui social, saldamente in testa al TvZap Socialscore, la speciale classifica che monitora il gradimento online dei programmi. L’hashtag resta nei top trends di Twitter e sul web impazzano i meme sulla disperazione di Selvaggia alla vista delle gesta di Francesco.

Tra i concorrenti in gara, i più chiacchierati e quelli meno innamorati sembrano Valeria Bigella e Alessio Bruno, almeno stando alle durissime parole che il ragazzo ha utilizzato nei confronti della fidanzata durante la prima puntata del reality estivo di Canale 5.

I due stanno insieme da quasi 6 anni e hanno spiegato di voler partecipare a Temptation Island per superare un momento di stallo dovuto al fatto che, mentre lei vorrebbe metter su famiglia, lui non si sente ancora pronto.

“Siamo arrivati a un momento del nostro rapporto in cui non ci sopportiamo – spiega Alessio -. Non la vedo come moglie né come madre dei miei figli. È una donna che non si fissa obiettivi e che, se ce li ha, non fa nulla per perseguirli”. Ma è il secondo video mostrato a Valeria che la fa ancora più soffrire. “Io sto benissimo senza di lei – precisa lui confidandosi con le tentatrici -. Mi manca più il gatto della mia ragazza. Non sono sicuro che il nostro sia un rapporto che valga la pena di essere vissuto. Bella com’è, dovrebbe farmi sentire male ma non è mai successo. A volte vorrei dirle di farsi la valigia e andarsene a casa. Il forte della coppia sono io e ci sguazzo in questo ruolo. Non mi incuriosisce più nulla di lei. Appiattisce tutto, pure a letto. A volte manifesto allergia a stare con lei. Ho paura di rovinarmi la vita con lei”.

Sul web intanto sono spuntate nelle ultime ore le immagini delle nozze che Valeria e Alessio hanno celebrato nel 2013 su una spiaggia dei Caraibi. Se veramente quel matrimonio ci fosse stato i due ragazzi non potrebbero partecipare, per regolamento, a Temptation Island 2017. In realtà però non ha nessun valore legale in Italia e quindi loro sapevano benissimo che si trattava solo di uno scherzo: come ha scritto la fidanzata, è stato solo un modo per passare un San Valentino diverso.

Matrimonio o no, Valeria e Alessio sembrano lontanissimi da quell’idillio. E anche Riccardo Gismondi pare essersi dimenticato della sua fidanzata Camilla Mangiapelo e ha perso la testa per una corteggiatrice.

Che qualche coppia sia pronta a scoppiare già il prossimo lunedì?